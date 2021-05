Nàng có bàn chân to bè muốn diện sandals thanh thoát chỉ cần nhớ 5 chiêu này là đủ

Khi chọn dép hay sandals, chúng ta thường quan tâm đến kiểu dáng hơn việc suy nghĩ xem đôi sandals ấy có vừa với chân không. Sự phù hợp ở đây không phải size giày mà chính là khả năng giấu đi nhược điểm bàn chân.

Dù size chân bạn không hề to, nhưng nếu bàn chân dày, thì nếu chọn đúng kiểu thì sandals sẽ lộ hết nhược điểm và biến đôi bàn chân của bạn thành khúc giò. Sandals không phải cứ bắt trend là đẹp, hãy khéo léo chọn một thiết kế với phần quay dây tinh tế để có thể giấu đi nhược điểm chân to.

1. Chú ý vào diện tích phần đế giày

Bạn luôn cảm thấy đôi giày hẹp mỏng nhìn lúc nào cũng tinh tế hơn đôi giày rộng phải không? Nhưng đối với những người có bàn chân béo thì quan niệm hoàn toàn ngược lại.

Những đôi giày có diện tích phần đế nhỏ sẽ tạo cảm giác lòng bàn chân như càng thêm to và dày "bình bịch". Trong khi nếu diện tích phần đế lớn, rộng hơn bàn chân khoảng 1 size sẽ tạo khoảng trống cho bàn chân so với đế giày, tạo cảm giác cho đôi chân to của bạn như thon gọn hơn đôi chút.

2. Sandals mũi vuông luôn giúp "giảm béo" đôi bàn chân

Thiết kế vuông vắn và góc cạnh của một đôi sandals mũi vuông bao giờ cũng có khả năng thu nhỏ đôi bàn chân to béo tròn của bạn. Nguyên nhân cũng là do diện tích phần đế lớn có thể làm cho lòng bàn chân trông nhỏ nhắn, và "xương" hơn. Vậy nên nàng chân to hãy nhớ chọn sandals/dép mũi vuông trong hè này.

Những nếu là đôi cao gót thì bạn hãy chú ý thêm một chi tiết nữa, chọn phần mũi giày thon dài một chút, chân đi cao gót luôn có xu hướng dốc xuống nên phần mũi thon dài sẽ giúp mũi chân không bị bè hay vượt ra khỏi phần đế dép.

3. Đi sandals/ dép lê có phần quai mỏng, đơn giản



Những đôi dép lê, sandals có phần quai mỏng và đơn giản nhìn chân bao giờ cũng thanh thoát hơn những đôi có phần quai dày, bèo nhúm hay cách điệu cầu kỳ. Phần quai càng đơn giản càng giúp đôi bàn chân thon gọn hơn.

Thực tế thì ngay cả khi bạn có đôi chân xương xẩu, đi những đôi quai cầu kỳ dày dặn nhìn chân vẫn béo tròn nên tốt nhất nàng chân to càng nên tránh xa những thiết kế như vậy.

Nếu bạn vẫn thích những đôi có thiết kế quai da dày dặn hãy chọn đôi cao gót khoảng 3 - 5cm nhờ vậy đôi bàn chân được nâng lên đôi chút, nhìn sẽ không bị "tù chân", phần bàn chân cũng đỡ to so với thực tế.

Nhưng ngay cả khi bạn chọn một quai dày có gót thì hiệu ứng tôn chân vẫn không thể bằng một đôi quai mảnh tối giản. Nên nếu có thể hãy tiết chế phần quai dép một chút sẽ hữu ích hơn cho đôi chân to của bạn.

4. Bỏ qua tất cả các kiểu quai chữ X, quai nhỏ xíu nếu có bàn chân to

Chính bởi bạn có đôi bàn chân to và béo nên càng là những đôi quai mảnh hay quai chữ X đều có xu hướng thắt lấy mu bàn chân của bạn, khiến chân đã to càng thêm béo tròn. Thay vì quai chữ X hãy chọn những đôi quai to bản sẽ che được phần nào đôi chân to của bạn.

Tránh ra kiểu dép xỏ ngón mảnh mai quai dây mỏng dính, chuyển sang những đôi dép có quai ngang quai to bản để tự tin hơn với đôi chân của mình.

5. Chưa chắc tất cả các kiểu giày mũi V đều giúp thon gọn đôi chân

Cứ tưởng tất cả các kiểu dép hay sandals V-line đều giúp chân thon dài mảnh mai. Nếu bạn chọn một đôi mules có phần mũi da thun như thế này chỉ càng khiến đôi chân thêm thô mà thôi. Với nàng chân to hãy chú ý giày dép càng đơn giản càng tốt nhé các nàng.

Nguồn: Beauty321