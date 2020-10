Nàng cằm vuông bè ra 2 bên nếu để kiểu tóc này thì vừa xinh hơn mà còn khéo che nhược điểm

Khuôn cằm vuông vắn bè sang 2 bên khiến tổng thể nhìn bị đơ cứng và không có nét nữ tính mềm mại. Nhiều cô nàng sở hữu nhược điểm khuôn mặt thế này chỉ muốn đầu tư tiền đi gọt mặt hay tiêm cằm để có khuôn cằm mềm mại hơn. Nhưng thực tế, cằm vuông bè như vậy chưa hẳn là xấu, bởi bạn có thể biến nhược điểm thành ưu điểm chỉ với vài kiểu tóc đơn giản.

Nữ diễn viên Jung Eun Chae - nữ phụ sang chảnh trong "Quân Vương Bất Diệt" phim có sự tham gia của mỹ nam Lee Min Ho, có phần cằm to và bành ra 2 bên. Nhan sắc trước đây của Jung Eun Chae mờ nhạt, chứ chưa nói là góc cạnh, lạc điệu hoàn toàn so với tiêu chí nhan sắc của phụ nữ châu Á, nhưng thay vì đi tác động dao kéo, cô lại chọn đúng kiểu tóc phù hợp với gương mặt to và thô kệch của mình.

Cằm ngang bè sang 2 bên: Nên buộc gọn tóc thay vì để xõa tự nhiên

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thực tế lại rất chuẩn chỉnh, cứ nhìn Jung Eun Chae là biết ngay.

Khi để tóc xõa, có thể che bớt phần cằm ngang bè thật đấy, nhưng phía bên kia để lộ lại càng thu hút sự chú ý của người đối diện. Đương nhiên bạn không thể để tóc che hết cả hai bên cằm, như vậy nhìn mặt rất tối. Thay vì để xõa, Jung Eun Chae buộc gọn tóc lại, chú ý make up son đậm màu nổi bật để thu hút sự chú ý vào bờ môi thay vì hai bên hàm. Tóc buộc gọn, lộ hết phần cổ cao thanh mảnh, nhìn gương mặt cô cũng nhỏ nhắn hơn, nhờ vậy phần cằm cũng bớt thô đôi chút.

Chẳng cần tạo kiểu cầu kỳ làm gì cho mất công, bình thường Jung Eun Chae chỉ buộc gọn tóc lại, chú ý buộc lỏng tay để buông hờ vài lọn tóc con, như vậy nhìn gương mặt cô cũng nhỏ nhắn và có hồn hơn.

Rõ ràng, có một sự thay đổi rõ rệt cho nhan sắc của Jung Eun Chae khi để xõa và khi buộc gọn gàng tóc lại. Dù phần cằm vẫn bành ra nhưng buộc gọn tóc lại nhìn Jung Eun Chae sang chảnh, kiêu kỳ hơn nhiều.

Khi buộc gọn tóc lên, Jung Eun Chae phô diễn được phần cổ thanh thoát, lộ phần xương hàm sắc nét chứ không có cảm giác bị bành ra như khi để xõa.

Cằm vuông to bành, càng cố che lại càng dễ bị lộ

Với nhược điểm này, bạn càng cố che giấu bằng mái tóc xõa tự nhiên thì lại càng dễ bị lộ rõ. Hãy tự tin với đặc điểm này và biến nó thành ưu điểm của bạn. Jung Eun Chae có cằm to và thô bè ra 2 bên, cô ấy không xõa tóc mà buộc gọn lại.

Kiểu tóc hợp với những nàng có phần cằm bạnh chính là tóc buộc/búi thấp hoặc lửng ngang đầu. Tóc buộc nửa đầu cũng rất xinh, nhưng đừng cố buộc cao chót vót, như vậy càng khiến phần cằm thêm thô và cứng, bạn chỉ cần nhớ một điều, cứ buộc thấp, lửng ngang đầu là nhìn tổng thể mềm mại, nhan sắc xinh thêm mấy phần chân kính rồi.

Nguồn: Youtube