Nàng BTV 30 tuổi chọn ra 5 item skincare ''chống già'' đáng tiền nhất: Món nào cũng phát huy tối ưu hiệu quả

Valeriya Chupinina là BTV làm đẹp của tạp chí Who What Wear. Valeriya rất chú tâm đến việc chăm sóc làn da, đặc biệt là chống lão hóa. Bước vào độ tuổi 30, Valeriya nhận thấy nhiều thay đổi trên làn da của bản thân, do đó, cô dành rất nhiều thời gian và công sức để lựa chọn được các sản phẩm skincare phù hợp nhất.

Valeriya Chupinina

Chia sẻ về quá trình chống lão hóa cho da ở độ tuổi này, Valeriya Chupinina cho biết bản thân rất hài lòng với những sản phẩm đang sử dụng. Chúng giúp cô có được làn da mịn màng hơn mong đợi, các dấu hiệu lão hóa cũng diễn ra chậm hơn. Do đó, Valeriya Chupinina muốn giới thiệu những món đồ chăm da mà bản thân đang sử dụng để giúp các chị em trong độ tuổi này tham khảo.

Versed Doctor's Visit Instant Resurfacing Mask

Làn da của Valeriya không gặp nhiều vấn đề về mụn như hồi còn trong độ tuổi 20. Tuy nhiên, cô vẫn bổ sung các thành phần tẩy tế bào chết cho da để ngăn ngừa tình trạng bít tắc lỗ chân lông và nguy cơ gây ra mụn. Loại mặt nạ tẩy tế bào chết được Valeriya lựa chọn là Versed Doctor's Visit Instant Resurfacing Mask. Em này có chứa AHA, BHA và enzyme trái cây giúp loại bỏ bã nhờn, giảm thiểu các vết sưng tấy nhỏ và giúp làn da của tôi tăng cường độ sáng.

Nơi mua: Versed - khoảng 700k

Medik8 Crystal Retinal 1 Serum



Retinal là thành phần không thể thiếu trong chu trình skincare ''chống già'' của nàng BTV này. Sản phẩm mà Valeriya tin dùng là Medik8 Crystal Retinal 1 Serum. Cô chia sẻ, em này phù hợp với những ai chưa sẵn sàng sử dụng các sản phẩm chứa hàm lượng retinol cao. Sản phẩm có thể hoạt động nhanh hơn 11 lần so với retinol truyền thống nhưng ít gây kích ứng hơn. Làn da của Valeriya đã có nhiều thay đổi từ độ sáng, kết cấu bề mặt đến những nếp nhăn li ti.

Salt & Stone Sunscreen Stick SPF 30



Sản phẩm chống nắng được Valeriya giới thiệu Salt & Stone Sunscreen Stick SPF 30. Cô nhận xét, em này có thiết kế dạng dạng lăn với chỉ số SPF 30 giúp bảo vệ khỏi cả tia UVB và UVA và không để lại cặn dính hoặc vết trắng. Thành phần chiết xuất từ bơ hạt mỡ, vitamin E và bơ hạt ca cao có tác dụng nuôi dưỡng và dưỡng ẩm sâu cho da.

Nơi mua: Classic - 420k

Augustinus Bader The Cream



Valeriya chia sẻ, loại kem dưỡng da mặt này thực sự tốt như quảng cáo và tôi nhận thấy rằng nó đã giúp làn da của tôi trở nên tốt hơn. Thành phần của em này gồm hỗn hợp các axit amin tự nhiên, phân tử tổng hợp và vitamin cao cấp giúp khuyến khích làn da của bạn tái tạo tế bào gốc. Là một người có làn da dầu, tôi đánh giá cao khả năng hấp thụ dễ dàng của nó. Nó không nặng như các loại kem mặt khác.

Nơi mua: Augustinus Bader - khoảng 2,3 triệu

Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant



Một loại tẩy tế bào chết được nàng BTV của Who What Wear giới thiệu là Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant.

''Mặc dù tôi không phải vật lộn với mụn thường xuyên như trước nhưng tôi vẫn thích có sẵn một sản phẩm làm sạch lỗ chân lông. Loại này sử dụng 2% BHA (axit salicylic) để loại bỏ tạp chất, loại bỏ mụn đầu đen và làm mịn kết cấu không đồng đều'' - Valeriya co biết.

Beautystat Universal C Skin Refiner Vitamin C Brightening Serum



Theo Valeriya, Vitamin C không phải là bước chị em nên bỏ qua khi nói đến quy trình chăm sóc da. Nó là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể làm sáng da, làm mờ vết nám và tăng cường độ sáng cho da. Đây là một trong những sản phẩm yêu thích của cô. Nó sử dụng axit L-ascorbic ổn định 20%, vì vậy nó mạnh mẽ mà không gây kích ứng da của Valeriya.