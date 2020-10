Nàng blogger chỉ ra 3 kiểu giày đáng sắm nhất khi thời tiết giao mùa

Giày mule cao gót

Trời chưa quá lạnh nên bạn vẫn cần một đôi giày vừa dễ xỏ ra xỏ vào, thoáng chân mà vẫn đủ thanh lịch để diện đi làm, thì mule chính là lựa chọn chẳng thể hoàn hảo hơn. Điểm đắt giá nhất của giày mule luôn là thiết kế hở gót, tạo cảm giác đôi chân của bạn dài hơn thực tế, vóc dáng thêm cao ráo mà vẻ ngoài cũng toát lên nét nữ tính, yêu kiều. Với giày mule, bạn bắt cặp với quần ống rộng, quần jeans, chân váy hay váy liền midi… cũng đều xinh đẹp tuyệt vời. Bên cạnh đó, cũng nên chú ý đến phần mũi, có thể chọn hở mũi hoặc mũi nhọn để hack dáng.

Nơi mua: Better shoes

Giày búp bê màu nude/be gót thô

Bạn có biết, giày màu be chính là item ruột của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng mặc đẹp, từ Âu sang Á như: chị em dâu Kate và Meghan, Song Hye Kyo hay Hà Tăng? Lý do là bởi item này không chỉ dễ tính trong chuyện mix&match, kết hợp với món thời trang nào cũng đẹp, đặc biệt là váy vóc nhẹ nhàng, nữ tính mà còn giúp kéo dài chân triệt để vì gam màu be rất gần với màu da tự nhiên. Chưa hết, giày màu be còn là item "sống mãi với thời gian" nên nếu đầu tư cho mình vài ba đôi, bạn sẽ không lo phải xếp xó những đôi giày mà mình đã tốn tiền, tốn công sắm sửa.

Nơi mua: Ceicei

Giày loafer

Giày loafer toát lên vẻ mạnh mẽ, cá tính nhưng đồng thời, mẫu giày này cũng rất mực trang nhã. Chính vì lẽ đó, loafer tỏ ra ăn ý vô cùng khi nhấn nhá cho những set trang phục mang đậm tính thanh lịch như: áo sơ mi/blouse + quần ống đứng, blazer + quần jeans hay áo + chân váy midi mùa lạnh.