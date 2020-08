Nancy (MOMOLAND) lộ diện sau ồn ào để lộ vòng 2 to tướng, bụng phẳng lì thon gọn nhưng vẫn gây tranh cãi với nghi vấn ép cân

Tối 12/8, Nancy (MOMOLAND) cùng với các thành viên xuất hiện ở lễ trao giải Korea Artist Awards 2020. Mọi sự chú ý của giới truyền thông đều đổ dồn vào Nancy ngay khi cô nàng xuất hiện trên thảm đỏ của lễ trao giải.

Trở lại sau gần 1 tháng gây tranh cãi bởi chiếc bụng bia to tướng, Nancy gây bất ngờ khi vòng eo đã nhỏ đi rõ rệt. Nhan sắc lai Tây của cô nàng tiếp tục trở thành đề tài khiến khán giả cũng như giới truyền thông không khỏi trầm trồ.

Tuy nhiên việc Nancy bỗng dưng xuất hiện với vòng 2 phẳng lì trong thời gian quá ngắn cũng đã gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người suy đoán cô nàng đã ép cân quá đà, điển hình nhất là khẩu phần ăn của Nancy tiết lộ trên Instagram trước đó. Người hâm mộ cũng cho rằng bữa ăn hàng ngày của Nancy quá ít, thường chỉ dành cho những ai đang ép cân khắc nghiệt, đồng thời lên tiếng chỉ trích những khán giả chỉ thích miệt thị ngoại hình của Nancy khiến nữ thần tượng phải giảm cân đầy kham khổ.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến phản bác lại điều này khi cho rằng môi trường Kpop vốn đã rất khắc nghiệt, nếu không chịu trau chuốt ngoại hình thì Nancy rất dễ bị đào thải.

Khẩu phần ăn của Nancy được nữ thần tượng tiết lộ trước đó.

Được biết tại lễ trao giải Korea Artist Awards 2020, MOMOLAND đã giành được giải thưởng Artist Of The Year Daesang. Trong khi đó Celeb Five giành được giải thưởng Performance Award và Popularity Award được trao cho Yoon Yeo Jung.