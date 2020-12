Nancy (MOMOLAND) lẫn "nữ idol xấu nhất Kpop" đụng hàng với BLACKPINK, ITZY liền bị chỉ trích, riêng người này bị mắng nhiều nhất

Việc mặc đụng hàng trong showbiz Hàn vốn không phải là chuyện lạ, thế nhưng có những vụ "đụng hàng" khiến netizen không ngừng tranh cãi. Ai cũng muốn idol mình là người đẹp nhất, nhưng lỡ "đụng" phải idol nổi tiếng hơn thì người còn lại sẽ bị dìm không thương tiếc. Nancy, JooE (MOMOLAND), Minne là những ví dụ điển hình nhất.

JooE đụng hàng với em gái TWICE

Cách đây vài ngày, JooE cùng với các thành viên MOMOLAND đã có buổi quảng bá trên sân khấu âm nhạc Music Bank. Điều đáng nói là bộ trang phục của cô nàng giống hệt với bộ đồ mà thành viên nhóm ITZY từng mặc trong đợt quảng bá Not Shy.

Vốn sở hữu lượng antifan đông đảo thế nên việc JooE vô tình "đụng hàng" với thành viên nhóm nữ "em gái" TWICE trong chương trình Music Bank trở thành đề tài bàn tán, chê bai. Thậm chí, không ít netizen còn soi cân nặng của cô nàng vì thân hình ngày càng mũm mĩm không khác gì Nancy (MOMOLAND).

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực JooE khi cho rằng đây không phải lỗi của nữ thần tượng và nếu có chỉ trích thì người đáng trách phải là stylist của nhóm.

Nancy (MOMOLAND) đụng hàng với Jennie (BLACKPINK)

Trước JooE, Nancy cũng gặp tình huống dở khóc dở cười với antifan khi bộ trang phục của cô nàng diện giống với trang phục mà... Jennie (BLACKPINK) từng mặc trước đó. Cụ thể tại lễ trao giải The Fact hồi năm 2018, em út MOMOLAND đã xuất hiện với chiếc áo lệch vai, quần short đen bó sát và boot dài, gương mặt lai Tây xinh đẹp đã giúp nữ thần tượng thêm phần thu hút. Nhưng giá mà người ta chỉ nhìn Nancy, vì trùng với ai không trùng, nữ thần tượng lại trùng đồ với Jennie từng mặc ở lễ trao giải MMA 2018.

Nhiều netizen cho rằng áo Jennie đẹp, còn áo Nancy diện thì hơi xộc xệch, kém sang. Trong khi Jennie cắt tỉa táo bạo thành một chiếc croptop năng động, đẳng cấp thì nhìn em út MOMOLAND mặc lại trông có vẻ chiếc áo già nua so với thần thái của mình.

Nancy nhận phải nhiều lời chê bai vì đụng hàng với Jennie.

Jennie (BLACKPINK) đụng hàng với Jihyo (TWICE)

Jennie (BLACKPINK) và Jihyo (TWICE) từng khiến 2 fandom xảy ra một cuộc cãi nhau cực gắt vì diện đồ giống hệt nhau. Cụ thể trong chương trình SBS Inkigayo, BLACKPINK biểu diễn bài Forever Young, Jennie đã diện diện chiếc áo croptop họa tiết phối với short trắng.

Tuy nhiên điều đáng nói là chiếc áo của Jennie lại trùng với trang phục mà ngọc nữ nhà TWICE - Jihyo diện trước đó.

Jennie đụng hàng với Jihyo.

Phần đông netizen đều cho rằng trong sự tình cờ chọn chung trang phục của stylist 2 nhóm, Jihyo nhỉnh hơn Jennie, tuy nhiên fan BLACKPINK lại không chấp nhận điều này và khẳng định thần thái của Jennie nhỉnh hơn khiến 2 fandom không ngừng tranh cãi.

Minne ((G)I-DLE) đụng hàng với Jennie (BLACKPINK)

Trong chương trình SBS Inkigayo diễn ra hồi 2018, BLACKPINK và đàn em (G)I-DLE đều xuất hiện cùng nhau trong sự kiện này. Điều đáng nói là mẫu váy mà nữ thần tượng Minnie mặc lại có họa tiết hao hao mẫu áo mà Jennie diện trong chương trình. Các fan hâm mộ của cả 2 nhóm nhạc đã nhanh chóng phát hiện ra điều này, không chỉ so sánh, nhiều người còn chỉ trích cho rằng Minnie đã cố tình chọn trang phục bắt chước trang phục của Jennie.

Minne là nữ thần tượng bị mắng tan nát vì bị cho là "ăn theo" Jennie.

Theo lập luận của cộng đồng Blink, BLACKPINK trước sau gì cũng đem những bộ trang phục trong MV mang lên sân khấu, do đó sự lựa chọn của (G)I-DLE là có tính toán và mục đích là để gây sự chú ý "ăn theo" Jennie. Chính vì thế mà Minnie bỗng dưng trở thành tâm điểm ném đá không thương tiếc.

Nayeon (TWICE) đụng hàng với Jennie (BLACKPINK)

Trong MV I Can't Stop Me của TWICE vừa được phát hành cách đây không lâu, Nayeon đã diện bộ váy cúp ngực vừa sang chảnh vừa gợi cảm và được ví như minh tinh Hong Kong. Tuy nhiên điều đáng nói là bộ váy này được cho là "đạo nhái" với bộ trang phục mà Jennie (BLACKPINK) từng diện.

Vụ đụng độ này đã nhanh chóng xảy ra 1 cuộc tranh cãi nảy lửa giữa 2 fandom vốn đã có nhiều xích mích từ trước. Nhiều người cho rằng mỹ nhân nhà TWICE có phần lép vế hơn về tạo hình so với Jennie, tuy nhiên cộng đồng ONCE lại cho rằng Nayeon cũng thần thái không kém.