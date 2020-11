Nancy (MOMOLAND) lại gặp sự cố để lộ vùng nhạy cảm, chân đầy sẹo vì diện quần quá ngắn khiến fan phải la ó

Chiều 17/11, MOMOLAND đã tổ chức buổi showcase quảng bá trước khi single Ready Or Not của nhóm sẽ được phát hành vào chiều tối nay. Là nhóm nhạc luôn đi theo phong cách năng động, các ca khúc trước đó đều trở thành hit nên sự trở lại của MOMOLAND nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tuy nhiên trong lúc trình diễn ca khúc Ready Or Not trước báo giới, Nancy đã gặp một sự cố không hay chỉ vì chiếc quần mà cô diện quá ngắn để lộ cả phần mông. Mặc dù đã mặc bên trong quần bảo hộ, tuy nhiên những hình ảnh do cánh báo chí đăng tải vẫn khiến fan phải la ó vì quá ngắn.

Nancy diện quần quá ngắn để lộ vùng nhạy cảm.

Chưa kể nhiều khán giả còn cho rẳng việc đội ngũ stylist để Nancy diện quần quá ngắn đã khiến nữ thần tượng lộ phần đùi quá to, chưa kể đôi chân còn có sẹo do không được makeup kỹ lưỡng.

Nancy để lộ phần đùi to, chân có sẹo vì diện quần quá ngắn.

Trước đó ít ngày, nữ thần tượng JooE cũng đã khiến netizen phải chê bai vì diện một bộ trang phục quá ngắn, ôm sát cơ thể khiến cho những động tác vũ đạo của cô nàng làm lộ cả quần bảo hộ bên trong gây "nóng mắt".

JooE cũng đã gặp lỗi trang phục cách đó không lâu.

MV Ready Or Not sẽ được MOMOLAND phát hành vào chiều tối nay trên kênh YouTube chính thức. Nhóm sẽ bắt đầu quảng bá xuyên suốt 1 tháng trên các sân khấu âm nhạc.