Nancy (MOMOLAND) lại bị chê mặc đồ sến súa lên sân khấu, quảng bá cả tháng vẫn không có cúp, thua cả "em trai BTS"

Tối 15/12, MOMOLAND có buổi quảng bá tiếp theo cho ca khúc Ready Or Not trên sân khấu SBS MTV The Show. Đây cũng là sân khấu hiếm hoi mà girlgroup 6 thành viên có được đề cử lọt Top 3 tranh cúp với IZ*ONE và "em trai BTS" - ENHYPEN.

Kết quả, MOMOLAND chỉ về vị trí thứ 3, IZ*ONE giành được cúp và nhóm nhạc ENHYPEN mặc dù mới ra mắt nhưng cũng đã "hạ cánh" ở vị trí thứ 2.

Sân khấu biểu diễn của MOMOLAND trên sân khấu SBS MTV The Show tối 15/12.

Mặc dù đã rất chăm chỉ quảng bá xuyên suốt gần 1 tháng qua, tuy nhiên việc MOMOLAND không giành được bất kỳ chiếc cúp nào, chưa kể còn thua cả những nhóm nhạc hậu bối mới ra mắt khiến người hâm mộ khá bất ngờ. Không ít netizen đã mỉa mai lần quảng bá này của MOMOLAND khi cho rằng âm nhạc của nhóm quá một màu, Ready Or Not na ná những bản hit trước đó từng được phát hành. Chưa kể, lùm xùm tẩy chay các thành viên trước đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của MOMOLAND.

Chưa dừng lại ở đó, ở sân khấu SBS MTV The Show, MOMOLAND tiếp tục bị chê bai bởi bộ trang phục quá diêm dúa, sến súa.

Trang phục của Nancy bị chê nhiều nhất vì không làm nổi bật cô nàng mà khiến nữ thần tượng quá sến súa.

Trước đó ít ngày, ở sân khấu Inkigayo, người hâm mộ đã dành lời khen cho stylist nhà MLD khi cho các cô gái mặc trang phục khá năng động, tuy nhiên "mới khen... đã té hen" vì chỉ 2 ngày sau đó lại diện đồ quá sến.



MOMOLAND sẽ kết thúc quảng bá Ready Or Not vào cuối tuần này.