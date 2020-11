Nancy (MOMOLAND) khiến fan xót xa với hình ảnh lạnh co ro nhưng phải cố đi diễn, nữ idol xấu nhất Kpop còn không cười nổi

Hôm nay 23/11, các thành viên MOMOLAND có buổi biểu diễn cho chương trình âm nhạc The Power of K Soul Live. Trước thềm lên sóng, các thành viên đã có khoảng thời gian chào hỏi với cánh báo giới, tuy nhiên vì thời tiết Hàn Quốc đang vào đông nên biểu cảm lạnh co ro của các nữ thần tượng khiến nhiều fan không khỏi xót xa.

Là thành viên hút fan nhất của MOMOLAND, sự xuất hiện của Nancy nhận được sự chú ý nhất, tuy nhiên lần lộ diện này, cô nàng lại khiến fan vô cùng lo lắng.

Mặc dù đã mặc áo khoác bên ngoài, tuy nhiên Nancy liên tục ôm mình trong suốt phần chào giao lưu với báo chí.

Vốn được biết đến là thành viên hoạt náo nhất nhóm, tuy nhiên trong lần xuất hiện này, JooE cũng không cười nổi vì thời tiết quá lạnh. Cảm xúc của cô nàng thể hiện hết ở đôi bàn tay đang nắm chặt như sắp bật máu đến nơi.

JooE không cười nổi trong lần xuất hiện này.

Vì là người của công chúng nên MOMOLAND đang cố gồng mình "diễn sâu", không biểu hiện quá rõ ràng. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn có thể dễ dàng tìm ra những hành động, biểu cảm chịu đựng "tưởng không rõ mà rõ như ban ngày" của nhóm trước cái rét âm độ.

Nhiều fan cho rằng với trang phục diễn quá ngắn, mỏng tang trong lần quảng bá Ready Or Not này, MOMOLAND chắc chắn sẽ phải gồng mình chịu lạnh nhiều hơn nữa bởi nhóm chỉ mới bắt đầu quảng bá.