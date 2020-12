Nancy (MOMOLAND) gây sốt cực mạnh với màn ending "thần thánh" sau 2 lần bị đưa đi cách ly, nhưng fan vẫn tiếc nuối vì điều này

Hôm 7/12, MLD Entertainment - công ty quản lý của MOMOLAND thông báo tất cả các thành viên sẽ xét nghiệm COVID-19, sau khi nữ thần tượng Chungha được thông báo đã dương tính với Covid-19. Dù không có tiếp xúc trực tiếp với Chungha, nhưng MOMOLAND vẫn phải xét nghiệm do nhóm và nữ thần tượng sinh năm 1996 đều trang điểm và làm tóc tại cùng 1 salon. Riêng Nancy đây là lần thứ 2 cô nàng phải đưa đi cách ly xét nghiệm chỉ trong vòng 1 tháng.

Sau khi có kết quả âm tính, chiều 8/12, MOMOLAND tiếp tục cuộc hành trình quảng bá cho ca khúc Ready Or Not của nhóm trên sân khấu The Show.

MOMOLAND trình diễn Ready Or Not trên sân khấu The Show

Mặc dù không được đề cử trên sân khấu tuần này, tuy nhiên phần trình diễn của MOMOLAND lại nhận được nhiều lời bàn tán bởi màn ending thần thánh của nữ thần tượng Nancy ở cuối tiết mục.

Màn ending thần thánh của Nancy bất ngờ gây bão trên Twitter.

Netizen nhận xét rằng cái nháy mắt cùng nụ cười của Nancy đã khiến nhiều người phải rung rinh. Sở hữu visual "đẹp tựa sương mai" cùng kỹ năng làm chủ sân khấu đỉnh cao, bảo sao độ hot của Nancy chẳng những không thuyên giảm mà dàn hậu cung của cô nàng chỉ ngày một đông thêm!

Màn ending trước đó của Nancy ở sân khấu Music Bank cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Trong lần trở lại này, MOMOLAND đã gặp không ít khó khăn. Mặc dù Ready Or Not có giai điệu khá bắt tai và đạt hơn 20 triệu lượt xem trên YouTube, tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại, ca khúc này vẫn chưa lọt vào bất kỳ đề cử nào để tranh cúp. Đây chính là điều đáng tiếc nhất của MOMOLAND trong lần quảng bá này.