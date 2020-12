Nancy (MOMOLAND) bật khóc khi tham gia "Ca sĩ giấu mặt" nhưng bị loại sớm vì hát quá tệ, lời nhắn nhủ khiến fan xót xa

Cách đây một tuần, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước nghi vấn Nancy (MOMOLAND) tham gia chương trình Ca sĩ giấu mặt. Mặc dù đã che mặt nạ, tuy nhiên nhiều netizen vẫn đoán được đó là giọng hát của em út MOMOLAND.

Cũng chính từ đây, một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi nhiều người cho rằng giọng hát của cô nàng chua như chanh. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến lên tiếng bênh vực Nancy khi khẳng định cô nàng chưa chọn đúng bài hát nên mới khiến màn biểu diễn chưa được thuyết phục.

Đúng như dự đoán của khán giả, trong tập phát sóng tối 20/12, nữ idol là cái tên đầu tiên bị loại. Ngay khi chiếc mặt nạ được gỡ ra, Nancy đã bật khóc vì quá xúc động.

Nancy bật khóc khi bị loại quá sớm ở chương trình Ca sĩ giấu mặt.

Trên sân khấu của chương trình, Nancy đã gửi đến khán giả lời nhắn: "Mình thật sự rất lo lắng. Thật vinh dự khi được tham gia chương trình sau khi các chị của mình cũng đã góp mặt. Vì mình đang làm việc với tư cách là một nhóm nhạc nên rất sợ đứng trên sân khấu có một mình. Thế nên mình muốn vượt qua nổi sợ hãi đó trước khi kết thúc năm nay. MOMOLAND vừa mới comeback và mình hy vọng ca khúc Ready or Not sẽ đứng đầu từ tìm kiếm trong năm nay" - Nancy nghẹn ngào chia sẻ.

Có thể thấy trong lần trở lại mới này, MOMOLAND đã gặp phải vô số khó khăn khi phải đụng độ với hàng loạt cái tên đình đám khác như NCT, G-Friend,... Đây cũng là lý do mà Ready Or Not của nhóm mặc dù được chấp bút bởi hit-maker PSY, tuy nhiên ca khúc vẫn không nhận được phản hồi tích cực và chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào.