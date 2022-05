Nam Trung mặc váy khi làm phù dâu chính, trang phục chuẩn đẹp chẳng có gì đáng chê!

Đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham dự của 50 khách mời là gia đình, bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể đang thu hút nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, trong một vài bức ảnh hôn lễ được công bố, sự chú ý của dân mạng lại đổ dồn vào chuyên gia trang điểm Nam Trung. Anh mặc trang phục có thiết kế khá lạ mắt với phần trên là vest, phần dưới là váy xếp ly mặc ngoài quần.

Bức ảnh của Nam Trung chiếm spotlight trong đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần ngày hôm nay.

Lướt trên các trang mạng xã hội, có thể thấy hình ảnh Nam Trung trong đám cưới bạn thân Ngô Thanh Vân được xuất hiện nhiều nhất.

Là nhân vật được chú ý, cũng có nhiều ý kiến về bộ trang phục này của Nam Trung, khen có, và chê cũng có. Tuy nhiên việc đánh giá trang phục của 1 người thế này liệu có quá chủ quan không? Nếu đã theo dõi Nam Trung từ lâu và vai trò của anh trong hôn lễ hôm nay thì chắc hẳn đã không có những ý kiến chê "mỉa mai" như vậy.

Được biết, Ngô Thanh Vân ngỏ lời mời Nam Trung đảm nhận vị trí phù dâu danh dự trong hôn lễ của mình. Trước đó Nam Trung cũng đã đăng lên trang cá nhân của mình, hình ảnh hộp bánh được Ngô Thanh Vân gửi với dòng chữ "Will you be my maid of honor?" (Bạn sẽ là phù dâu danh dự của tôi chứ?). Phù dâu danh dự (phù dâu chính) là người cùng cô dâu chuẩn bị cho tiệc cưới và đứng cạnh cô dâu trong khoảnh khắc thiêng liêng của đời người. Là người bạn cực kỳ thân thiết nên Ngô Thanh Vân đã chọn Nam Trung làm người đồng hành xuyên suốt thời gian chuẩn bị cho hôn lễ.

Vậy nên Nam Trung không chỉ là một người bạn thân mà là còn là phù dâu đặc biệt trong đám cưới ngày hôm nay, set đồ mà anh mặc cùng tone với dàn phù dâu - phù rể, và chẳng có gì đáng bị chê cả.

Thực tế, không phải đây là lần đầu tiên Nam Trung diện váy, có rất nhiều sự kiện khác mà anh cũng đã diện style này.





