Nam Thư phản ứng cực gắt trước màn 'quậy đục nước' của Nguyễn Đình Vũ

Mở đầu tập 1 chương trình Úm ba la ra chữ gì, ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ gửi đến khán giả ca khúc Em của quá khứ vô cùng sôi động cùng điệu nhảy điêu luyện. Ngoài nam ca sĩ, Lâm Chấn Huy, TikToker Thầy Beo U40 và TikToker Đức Anh là những khách mời tham gia tập phát sóng đầu tiên ở mùa này. Vì cùng ngành nghề, hai nam TikToker quyết định về chung đội. Đồng nghĩa hai nam ca sĩ không còn sự lựa chọn nào khác nên đành liên minh ở trò chơi này.



Khởi động ở vòng thi "Thử thách", Thầy Beo U40 trúng tủ khi lựa chọn chủ đề "Nhan sắc Việt" và ẵm trọn 180 điểm khiến đội đối thủ run sợ. Đến phần thi của Nguyễn Đình Vũ, nam ca sĩ hài hước cho biết bản thân thường xuyên mua like trên Facebook nhưng không sợ "ảo". "Tôi vẫn thường mua like trên Facebook khi úp lên ít like quá. Mà mua like nhiều quá thì người ta nói giả, mua thả tim thì người ta nói mình xạo nên chỉ còn biểu cảm thương thương mà thôi", nam ca sĩ chia sẻ. Với kết quả là "Thương thương", anh xuất sắc vượt qua câu hỏi "Biểu tượng trên Facebook có ý nghĩa là xa mặt nhưng không cách lòng".

Tuy nhiên đến phần thi của đồng đội, ca sĩ Nguyễn Đình Vũ nhận thấy Lâm Chấn Huy chưa có câu trả lời nên liền giở trò gian lận. Chưa dừng lại, Nguyễn Đình Vũ tiếp tục câu giờ ở vòng 2 vì lỡ tay bấm chuông giành quyền trả lời nhưng chưa biết đáp án. Lúc này, MC Nam Thư tiếp tục la làng vì sự câu giờ lộ liễu này.

Ở vòng thi này, Nguyễn Đình Vũ liên tục bấm chuông giành quyền trả lời chậm hơn đội đối thủ. Tìm hiểu được nguyên nhân, MC Nam Thư cho biết lý do ai cũng thấy là vì đôi bàn tay điệu đà của nam ca sĩ.

Kết thúc 2 phần thi, đội của TikToker Thầy Beo U40 và TikToker Đức Anh liên tục giành chiến thắng với số tiền thưởng 15 triệu đồng. Riêng đội của nam ca sĩ Nguyễn Đình Vũ và ca sĩ Lâm Chấn Huy ra về tay trắng. Đến với vòng 3 "Úm Ba La", 2 nam TikToker xuất sắc chinh phục được ô chữ số bí ẩn cuối cùng và mang về tổng giải thưởng cao nhất là 50 triệu đồng.