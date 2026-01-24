Nam thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM: Hé lộ một việc xảy ra tối hôm trước

Mới đây, thông tin một nam thanh niên tử vong tại khu vực hành lang trước cửa phòng trọ của bạn gái xảy ra tại một dãy trọ ở đường số 2, khu phố Bình Đường 2 (phường Dĩ An, TP.HCM) đã khiến dư luận xôn xao. Sự việc được phát hiện lúc khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 24/1.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, nạn nhân trong vụ việc là anh S.M.B. (29 tuổi, quê ở Đắk Lắk). Nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân sống tại dãy trọ, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sự việc xảy ra tại một dãy trọ ở khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An, TP.HCM. (Ảnh: Thanh Niên)

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm, nạn nhân không phải là người sống ở dãy trọ này. Nam thanh niên là bạn trai của chị R.L.T.A. (38 tuổi, quê Đắk Lắk).

Theo một số nhân chứng và lời khai ban đầu của chị A., tối 23/1, họ có thấy anh B. xuất hiện và nghe giọng nói của anh này ở khu vực hành lang dãy trọ. Tuy nhiên, chị A. không ra gặp do cả 2 đang giận nhau. Trên báo Dân trí thì cho hay, thời điểm tối 23/1, chị A. cũng nghĩ anh B. đã say. Đến sáng ngày 24/1 thì mọi người phát hiện sự việc đau lòng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.