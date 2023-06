Nam thanh niên tử vong trên giường, bên cạnh có dây điện

Ngày 17-6, lãnh đạo UBND phường Đa Phúc, quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) cho biết cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến anh T.C.N. (SN 1991, trú tại khu dân cư Phúc Hải, phường Đa Phúc) tử vong.



Người dân bàng hoàng trước cái chết của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 17-6, anh T.C.N. được người nhà phát hiện tử vong trên giường, trên người nhiều vết bầm tím, bên cạnh có dây điện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Dương Kinh, Công an phường Đa Phúc cùng lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

Được biết, trước đó vào tối 16-6, anh N. và một người chú ngủ cùng nhau. Đến sáng 17-6, khi phát hiện nạn nhân tử vong, người chú cũng không thấy đâu.

Theo đại diện UBND phường Đa Phúc, người chú hiện đang sinh sống trong miền Nam, mới về thăm quê.