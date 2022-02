Nam thanh niên trong đoạn clip "bắt" bé gái H'Mông về làm vợ ở Hà Giang tường trình thế nào?

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã xác định được nam thanh niên trong đoạn clip. Theo đó, người này là Giàng Mí C., người thôn Hấu Chu, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đang học lớp 10 tại một trường nghề ở tỉnh Thái Nguyên.

Được biết nơi xảy ra sự việc là thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, đoạn clip được quay vào ngày 7/2.

Nam thanh niên lôi, kéo mặc dù bé gái phản kháng. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã mời Giàng Mí C. cùng bố mẹ đến trụ sở làm việc.

Tại đây, C. cho biết, trong lúc đi chơi xuân, nhìn thấy bé gái người H'Mông, anh thấy thích nên đã lao vào lôi kéo cô bé. Cơ quan chức năng đã tuyên truyền cho C. cùng gia đình để không tái phạm những hành vi trên, đặc biệt là phải bỏ ngay hủ tục bắt vợ.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh "bắt vợ" của thanh niên vùng cao được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Được biết, sự việc xảy ra ở một xã vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang. Trong đoạn clip này, một nam thanh niên đang giữ tay một thiếu nữ mặc váy dân tộc H'Mông màu vàng cam. Cô gái ra sức chống cự, cả hai giằng co ở giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người. Thế nhưng tuyệt nhiên không có ai vào can ngăn.

Sau một hồi, thiếu nữ may mắn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của nam thanh niên và chạy đi. Nam thanh niên chạy lao theo thì một cán bộ công an xuất hiện. Cán bộ công an đã giữ nam thanh niên lại và giải cứu thành công cho thiếu nữ này.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Trong đó, đa số đều bày tỏ sự lên án, chỉ trích, bài trừ hủ tục "bắt vợ" lạc hậu này.

https://afamily.vn/nam-thanh-nien-trong-doan-clip-bat-be-gai-hmong-ve-lam-vo-o-ha-giang-tuong-trinh-the-nao-20220209203717295.chn