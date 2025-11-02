Cơn đau quặn bụng giữa đêm

Đó là trường hợp nam thanh niên N.V.T. (17 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) vừa được tiếp nhận cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Ngày 1/11, BS-CKII Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát cho biết T. có thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, hay bỏ bữa sáng.

Theo bệnh sử, buổi tối trước khi nhập viện T. đang xem tivi tại nhà, thì bỗng thấy đau nhói quanh rốn. Cơn đau tăng nhanh, bụng co cứng, cơ thể mồ hôi. Gia đình vội đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu xử lý vị trí ruột bị thủng cho bệnh nhân

Theo BS Vũ An, thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng bụng chướng, đau dữ dội, mặt tái nhợt. Qua thăm khám ghi nhận, người bệnh có dấu hiệu viêm phúc mạc cấp. Đây là một trong những tình huống nguy hiểm nhất của ngoại khoa. Ê kíp trực cấp cứu lập tức tiến hành siêu âm, xét nghiệm máu và chụp CT-scan ổ bụng.

Kết quả cho thấy trong ổ bụng có nhiều khí và dịch tự do, dạ dày giãn lớn bất thường, thành môn vị dày và chỉ số bạch cầu tăng cao. “Đây là tình trạng điển hình của thủng tạng rỗng do ổ loét môn vị tá tràng, cần mổ cấp cứu ngay” - BS An cho biết.

Ngay sau khi hội chẩn, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện lỗ thủng ở mặt trước môn vị – tá tràng rộng khoảng 2cm, dịch đục và mủ lan khắp ổ bụng.

Ê kíp bác sĩ nhanh chóng khâu kín lỗ thủng, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu, ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng lan rộng. Sau hơn hai giờ phẫu thuật, ca mổ diễn ra thành công. Sau một tuần điều trị tích cực kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục tốt, ăn uống bình thường.

Hậu quả từ những thói quen xấu

Theo BS Nguyễn Vũ An, thủng tạng rỗng là tình trạng nguy cấp, xảy ra khi thành dạ dày, ruột non hoặc ruột già bị thủng, khiến dịch tiêu hóa và vi khuẩn tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng và sốc nhiễm khuẩn toàn thân. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, người bệnh có thể tử vong chỉ trong vài giờ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe nam thanh niên đã bình phục tốt

Điều đáng lo ngại, bệnh lý này đang ngày càng xuất hiện ở người trẻ tuổi. “Nhiều ca bệnh đến từ thói quen phổ biến hiện nay như thức khuya, ăn uống thất thường, dùng nhiều đồ cay nóng, nước ngọt có gas hoặc thức ăn nhanh. Căng thẳng học tập, làm việc kéo dài khiến dạ dày tiết nhiều a xít, dễ hình thành ổ loét, lâu ngày dẫn đến thủng tạng, bác sĩ phân tích.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo, giới trẻ cần chủ động thay đổi lối sống để bảo vệ hệ tiêu hóa: Ăn uống đúng giờ, hạn chế đồ cay chua, tránh bỏ bữa và ngủ đủ giấc. Không nên chủ quan với các dấu hiệu như đau vùng thượng vị, ợ hơi, buồn nôn, chướng bụng hoặc đau quặn bất thường.

“Khi xuất hiện những triệu chứng trên, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, tránh để biến chứng nặng dẫn đến viêm phúc mạc hay thủng tạng rỗng” - BS An nhấn mạnh.