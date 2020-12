Nam thanh niên sản xuất tiền giả bằng máy photocopy

Ngày 17/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng Phạm Văn Quang (SN 1991, trú tại Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương), Nguyễn Văn Khải (SN 1995; trú tại Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Dương), Quàng Văn Tỉnh (SN 2002, trú tại Nậm Giôn, Mường La, Sơn La), Quàng Văn Quỳnh (SN 2003, trú tại Nậm Giôn, Mường La) về tội Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Theo điều tra, ngày 21/11, Tỉnh và Quỳnh đi xe ôm tới quán nước ở đường Lê Quang Đạo. Sau đó, Quỳnh nhờ chủ quán nước đổi tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để trả tiền xe ôm. Khi trả tiền nước, Tỉnh đưa cho nhân viên quán nước một tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để thanh toán thì bị phát hiện và báo cho cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngày 19/11, Tỉnh đã đặt mua 9 triệu đồng tiền giả gồm 18 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng với giá 2,8 triệu đồng tiền thật từ tài khoản facebook tên "Quang Thúy".

Sau khi thống nhất, ngày 21/11, Tỉnh cùng em họ là Quỳnh đến khu vực Bến xe Nước Ngầm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để giao dịch.

Số tiền giả do Quang tự in bằng máy phô tô, scan màu và máy ép plastic tại nhà.

Mở rộng điều tra, ngày 22/11, Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ chủ tài khoản facebook "Quang Thúy" là Phạm Văn Quang.

Tại cơ quan Công an, Quang thừa nhận mình là người sử dụng đã bán tiền giả cho Tỉnh. Số tiền giả nêu trên do Quang tự in bằng máy phô tô, scan màu và máy ép plastic tại nhà Quang ở thôn Phương La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Văn Quang, cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ thêm 1 máy scan màu, 1 máy ép plastic, 22 tờ tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, 27 tờ tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng; 22 (hai mươi hai) tờ tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam mệnh giá 5.000 đồng. Tất cả số tiền này đều là tiền giả.

Đấu tranh khai thác, Quang khai ngày 19/11 đã bán 3 triệu đồng tiền giả với giá 1 triệu đồng tiền thật cho một nam thanh niên sử dụng zalo tên "Khải Nguyễn" ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Khải.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định