Nam thanh niên học cách nướng thịt trên mạng, chờ thịt gà ngon để ăn nhưng đâu ngờ cái kết "hoảng hồn"

Những món nướng theo phong cách "đồng quê" như nướng bùn, nướng ống tre,... chắc không còn xa lạ với các tín đồ thích thưởng thức những món ăn dân dã. Nhiều người cho rằng thịt được nướng bằng những cách đó sẽ ngon hơn so với chế biến bình thường.

Theo đó, nam thanh niên trong video clip dưới đây cũng học hỏi cách nướng gà trong thùng thiếc từ mạng xã hội. Tuy nhiên, nhìn vào thành phẩm của anh chàng khiến không ít người "hoảng hồn".

Gà nướng thùng thiếc phiên bản "quá lửa".

Cụ thể, nam thanh niên đã quyết định nướng con gà của mình theo cách úp thùng thiếc. Cách làm này đơn giản và phổ biến đối với một số địa phương thuộc vùng Tây Nam Bộ.



Người này đã đặt con gà lên chai thủy tinh và cố định trên mặt đất. Sau đó lấy một chiếc thùng thiếc úp lên và đốt lửa xung quanh. Cứ tưởng thử nghiệm này sẽ mang lại món thịt gà nướng đầy hương thơm và hấp dẫn. Tuy nhiên, kết quả lại khiến anh chàng và những người chứng kiến phải "ngã ngửa", con gà đã cháy khét đen và khô cả thịt lại.

Có thể sự cố này là do trong quá trình nướng nam thanh niên này đã không canh đúng thời gian con gà chín hoặc vì lửa quá to dẫn đến cháy luôn con gà thành than đen.

Dưới phần bình luận, anh chàng còn đặt tên cho thành phẩm của mình rất hài hước là "món gà nướng than thở quăng cái thùng". Nhiều người không khỏi nhịn cười với kết quả món ăn của anh chàng.

- Món mới nè, khô gà cháy rơm thơm lừng nức nở.

- Lúc mở ra tôi cứ nghĩ đó là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

- Chắc là bị quá lửa rồi, thôi ra mua con khác làm lại nha.

(Nguồn clip: @12345hoangbien)