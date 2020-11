Nam thanh niên đăng tải tâm sự về 3 năm chiến đấu với bệnh ung thư và quyết định tự tìm đến cái chết để chấm dứt mọi nỗi đau khiến cộng đồng mạng thương xót

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ bài viết của 1 nam thanh niên mắc bệnh ung thư khi mới chỉ 27 tuổi.

Theo chia sẻ của anh C., cách đây 3 năm, anh phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác khi mới chỉ 27 tuổi, căn bệnh ập đến bất ngờ khi bản thân anh nghĩ rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh, thế nhưng khi căn bệnh được phát hiện thì đã ở giai đoạn 3.

Suốt 3 năm ròng rã chiến đấu kiên cường chiến đấu với bệnh tật, đầu tháng 9, anh C. tiếp tục cập nhật về tình trạng sức khỏe không có mấy tích cực của mình.

Dòng trạng thái đầy nước mắt được anh C. đăng tải trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng thương xót

Trước đây, anh C. chia sẻ về hành trình sống chung với căn bệnh ung thư đầy lạc quan, 2 vợ chồng anh có 1 cô con gái kháu khỉnh và mới đây đã đón chào 1 bé trai ra đời. Thế nhưng căn bệnh quái ác đã dần rút cạn sức khỏe cũng như tinh thần chiến đấu của anh.



"Năm đầu sức khoẻ suy giảm khó chịu thôi đến nay thì em thấy cơ thể mệt lắm rồi cái lạc quan chỉ giữ được khi còn khoẻ mạnh thôi chứ ngày càng đau càng yếu thì lạc quan bao nhiêu cũng cạn kiệt. Hiện tại ngay cả việc đi bộ vài trăm mét với em cũng rất khó khăn lúc nào cũng mất thăng bằng đi loạng choạng, vận động nhẹ thôi là cơ thể muốn quỵ xuống. Tay yếu cầm bát cháo lên ăn còn thấy mỏi. Đau đầu, đau vai gáy, đau hàm họng mặt, đau răng..."

Trong bài chia sẻ vào đầu tháng 9 này, anh C. đã đề cập đến vấn đề muốn đầu hàng trước căn bệnh và tự kết thúc cuộc sống của mình.

"Nhưng quả thật đứng trước sự lựa chọn, đứng trước lan can mới thấy nó khó khăn thế nào, không thể làm bằng cách đó được nghĩ thì đơn giản thả tay ra là xong nhưng lúc làm mới khó. Bệnh quái ác thật, thà rằng nó đau mấy hôm rồi cho đi luôn chứ cứ giữ lại hành hạ. Sớm thôi em sẽ phải đi".

Rất nhiều người để lại bình luận an ủi anh C. và mong anh tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, có thể ở lại với vợ con được thêm ngày nào là hạnh phúc ngày ấy. Bên cạnh đó, cũng có những lời bình luận thấu hiểu được sự bất lực và những nỗi đau anh C. đã phải chịu đựng trong suốt hơn 3 năm qua.

"19.09.2020

Xạ phẫu từ hôm qua đầu óc tỉnh táo, đỡ chóng mặt hơn.

Tuy nhiên không nói không phát âm được nữa. Ăn uống rất khó khăn uống nước cũng bị sặc. Không biết sắp tới có hồi phục không hay cấm khẩu luôn.

5.10.2020

Tình hình là liệt nửa người bên trái rồi các thím ạ. Không đi lại được nữa. Nay đi khám xem bác sĩ có chữa được không thì bác sĩ chỉ cho thử máu và hẹn 3 tháng sau khám lại. Em đủ thông minh để hiểu "bệnh viện trả về rồi". Không chữa được nữa đau quá thì lên viện xin morphin thôi. Cuộc sống của em hiện tại phải có người chăm sóc ăn uống tắm rửa nên rất khó chịu. Nên nếu em chết nó không hẳn là chuyện buồn với em trong hoàn cảnh hiện tại".

Những dòng cập nhật cũng như tâm sự về tình trạng bệnh tật của anh C. khiến người xem không khỏi xót xa. Căn bệnh quái ác gõ cửa ở cái tuổi sung sức nhất, bào mòn cả tinh thần và thể xác khi mà anh vẫn còn vợ trẻ con thơ.

Thế rồi cách đây ít giờ, 1 dòng trạng thái ngắn ngủi được anh C. đăng tải khiến cộng đồng ngậm ngùi xót thương.

Chia sẻ của anh C. về quyết định tự tìm đến cái trên gây xôn xao trong một diễn đàn

"Mọi người không phải khuyên bảo gì đâu vì khi đăng bài viết này lên là em đã làm rồi. Chắc vài tiếng nữa mới có tác dụng, còn ở thêm phút nào là đớn đau phút ấy. Cuộc đời nào ai muốn cảnh nát tan đây là sự lựa chọn tốt nhất cho em lúc này.

Chúc anh em ở lại may mắn".

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin gì về tình trạng sức khỏe của anh C., nội dung bài tâm sự cũng như quyết định tự tử của anh vẫn đang được nhiều người quan tâm.