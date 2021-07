Nam thanh niên bị xử phạt vì đi từ xã này sang xã khác để... mua bắp ngô

Trong những ngày qua, những vụ việc "liên quan" đến việc người dân bị xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, MXH tiếp tục chia sẻ thêm về vụ việc người dân bị xử phạt khi ra đường không có lý do chính đáng.

Theo đó, vào khoảng sáng ngày 20/7, anh N.V.T. (ngụ phường 2, TP Tân An) điều khiển xe máy đi trên đường thuộc địa phận xã An Vĩnh Ngãi thì bị tổ công tác phòng chống dịch yêu cầu dừng xe.

Quá trình làm việc với tổ công tác, anh T. cho biết mình ra ngoài đi mua bắp. Sau đó anh T. bị lập biên bản vì vi phạm quy định phòng chống dịch vì lý do ra đường không chính đáng.

Trong biên bản ghi rõ nội dung, lý do anh T. ra đường không chính đáng là vì đi "mua bắp".

Thông tin anh T. bị lập biên bản do mua bắp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận.

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, trả lời trên báo Dân Trí, bà Nguyễn Thị Nhuận - Chủ tịch UBND xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An (Long An) cho biết đoàn kiểm tra liên ngành giải thích, việc lập biên bản thanh niên này đi "mua bắp" là có cơ sở.

Anh T. ngụ ở phường 2, TP Tân An nhưng xuống đến xã An Vĩnh Ngãi để "mua bắp" là không đúng theo quy định. Trong khi đó, ở phường 2 cũng có siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Bà Nhuận cũng cho biết thêm, sau khi lập biên bản, đoàn kiểm tra xã An Vĩnh Ngãi đã hẹn anh T., sáng mai (ngày 21/7) đến UBND xã để làm việc và sẽ xem xét mức xử phạt.

Hiện nay, toàn tỉnh Long An đang thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.