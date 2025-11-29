Nam thần phim giờ vàng bỏ tóc xoăn, từ "con bác Bơ" thành Song Joong Ki ngay được

Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã khép lại với một cái kết để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng khán giả. Không chỉ có dàn nhân vật chính gây ấn tượng, diễn viên Đức Hiếu – người vào vai Dũng (con bác Bơ) cũng nhận được vô số tình cảm nhờ lối diễn tự nhiên cùng hình tượng hiền lành, ấm áp. Đặc biệt, ở tập cuối, tạo hình của nhân vật Dũng cũng thu hút sự chú ý với màn lột xác cùng diện mạo vô cùng điển trai và lịch lãm. Từ mái tóc gọn gàng, nụ cười sáng cho đến trang phục trưởng thành, anh đã khiến nhiều khán giả “đổ rầm” vì chẳng khác gì một tổng tài bước ra từ phim ngôn tình. Sự lột xác đầy bất ngờ này không chỉ giúp nhân vật ghi điểm mạnh mẽ mà còn khiến khán giả mong chờ những dự án tiếp theo của Đức Hiếu.

Tạo hình trong tập cuối giúp con bác Bơ hóa tổng tài. (Nguồn: duchieu.official)

Rũ bỏ hoàn toàn kiểu tóc xoăn tít có phần ngố tàu thường thấy, Dũng khiến khán giả “sốc visual” khi xuất hiện ở tập cuối với diện mạo vô cùng bảnh bao. Mái tóc được vuốt chỉn chu, gọn gàng, kết hợp cùng bộ suit xám lịch lãm, nhân vật khiến người xem xiêu lòng vì thần thái cuốn hút. Kiểu tóc mới không chỉ giúp tôn trọn gương mặt nam tính mà còn làm nổi bật các đường nét hài hòa, góc cạnh, biến nam diễn viên thành hình mẫu chuẩn tổng tài trong phim ngôn tình. Màn “lột xác” này được xem là điểm nhấn ấn tượng của tập cuối, khiến khán giả không khỏi xuýt xoa trước phiên bản con bác Bơ đẹp trai, phong độ và thu hút.

Giao diện chuẩn tổng tài của con bác Bơ khiến Ngân cũng phải xiêu lòng, đồng ý lời cầu hôn ngay tức thì.

Kiểu tóc chia ngôi 3-7, vuốt chỉn chu giúp nhân vật Dũng ghi điểm trong tập cuối.

Sau tạo hình này, cộng đồng mạng đều mong chờ 1 vai diễn tổng tài cho Đức Hiếu. Thậm chí, không ít người còn ví anh với nhiều mỹ nam đình đám châu Á như Song Joong Ki, Mario Maurer.

Trước đó, nhân vật Dũng luôn gắn liền với kiểu tóc xoăn tít cùng phong cách ăn mặc đơn giản, trẻ trung. Kiểu tóc này khiến diện mạo của anh trông hiền lành nhưng lại vô tình phong ấn nhan sắc vì trông... "lúa" đúng với tên gọi "con bác Bơ". Cũng vì vậy mà màn lột xác ở tập cuối càng gây bất ngờ, bởi cuối cùng thì visual của nam diễn viên sinh năm 1992 cũng được giải phóng.