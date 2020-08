"Nam thần" Nguyễn Trọng Hưng bị vợ giảng viên bắt quả tang ngoại tình: Thiếu gia hư hỏng, mắng phụ nữ xối xả trong Đi qua mùa hạ

Diễn viên Nguyễn Trọng Hưng đang là cái tên gây bão cộng đồng mạng sau khi bị vợ Âu Hà My bóc phốt ngoại tình vào tối 12/8. Trên trang cá nhân, Âu Hà My công khai tố Trọng Hưng bỏ vợ vừa bị sảy thai để đến tìm bồ nhí. Âu Hà My cũng tung hẳn đoạn ghi âm có phần xin lỗi của Trọng Hưng dành cho cô sau khi bị phát giác ngoại tình.

Trọng Hưng là diễn viên trẻ từng đóng phim Đi qua mùa hạ cùng Quỳnh Kool, Đình Tú, Bình An. Đi qua mùa hạ là bộ phim về đề tài sinh viên công chiếu trong khung giờ Rubic8 trên VTV3 từ tháng 7/2017 và gần đây được chia sẻ lại.

Đi qua mùa hạ: Trọng Hưng - chồng Âu Hà My đóng vai thiếu gia nhà giàu chảnh chọe.

Trong phim, Trọng Hưng đóng vai Trung - thiếu gia hư hỏng đem lòng yêu bạn học và cũng là giúp việc trong gia đình. Ở những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Trọng Hưng gây ấn tượng vì có những màn mắng chửi xối xả vào cô bạn sinh viên nghèo tội nghiệp.

Trung mắng cô bạn đến làm thuê nhà mình xối xả.

Khi cô bạn đến nhà anh làm giúp việc, Trung - Trọng Hưng nói với thái độ rất khinh thường. Anh liên tục lớn tiếng và yêu cầu cô bạn phải làm theo chỉ thị của mình:

"Người thành phố khác người nông thôn, rất tôn trọng quyền riêng tư. Trừ khi tôi cần cậu dọn phòng thì sẽ nói, còn không thì cậu không được tự tiện vào phòng của tôi, không được dùng đồ của tôi. Không bép xép, không nhiều chuyện, không can dự vào chuyện của người khác. Cậu làm gì mà căng thế? Tôi nói đây là dựa trên những điểm cần thống nhất để sống chung 1 cách hòa bình và hiệu quả. Nếu có việc riêng mà cần nhờ vả thì tôi sẽ trả công cậu đàng hoàng tử tế".

Nhưng sau đó Trung lại yêu chính cô bạn giúp việc này.

Dẫu vậy, đến nửa sau bộ phim, nhân vật Trung lại yêu luôn cô bạn giúp việc. Từ chỗ thiếu gia nhà giàu chảnh chọe luôn tỏ ý xem thường người khác, nay Trung phải lòng cô bạn lúc nào chẳng hay. Cậu chàng tìm mọi cách cưa cẩm, gây chú ý với cô bạn hòng chiếm trái tim người đẹp. Cho đến khi bộ phim khép lại, mối quan hệ giữa Trung với cô bạn chỉ vượt trên tình cảm bạn bè một chút.

Ngoài ra, ở bộ phim Đi qua mùa hạ, nhân vật Trung của Nguyễn Trọng Hưng cũng làm khán giả lưu tâm bởi tình tiết chịu "nghiệp quật" từ chính người bố trăng hoa của mình. Nhân vật bố của Trung cũng có thói lăng nhăng, thường xuyên ra ngoài cặp kè với những người phụ nữ khác.