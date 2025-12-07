Là một trong “Tứ đại thiên vương” đình đám Cbiz nhưng Quách Phú Thành lại nhiều lần bị chê trách vì thói keo kiệt với người bên gối. Thậm chí có nguồn tin cho biết, năm xưa, khi kết hôn với nàng hotgirl kém 22 tuổi Phương Viện, tài tử này đã soạn sẵn hợp đồng hôn nhân với những điều khoản khắt khe, rạch ròi với vợ từng đồng từng cắc.

Tất cả tài sản quan trọng đều được Quách Phú Thành nắm trọn trong tay, còn Phương Viện, mỗi tháng, cô chỉ nhận được một khoản sinh hoạt phí từ người chồng nổi tiếng. Nếu muốn mua món đồ gì vượt mức 100.000 NDT (339 triệu đồng), nàng hotgirl phải báo lại với ông xã và chỉ được mua khi Quách Phú Thành đã "duyệt".

Có nguồn tin cho biết, Quách Phú Thành soạn sẵn hợp đồng hôn nhân để bảo vệ tài sản của mình.

Mặc dù chưa có nguồn chính thống nào xác nhận nhưng netizen vẫn tin tưởng thực sự có hợp đồng hôn nhân giữa cặp đôi chênh lệch cả về tuổi tác lẫn tài sản này. Bởi lẽ, Quách Phú Thành tin tưởng giao trọn khối tài sản 2 tỷ HKD (khoảng 6.600 tỷ đồng) vào tay người quản lý nhưng quyết không cho vợ hotgirl “xớ rớ” một đồng. Trong khi Thiên vương họ Quách sống sang chảnh hết nấc, sở hữu cả bộ sưu tập siêu xe, đồng hồ hạng sang thì vợ anh lại có phần “thua chị kém em” so với hội phu nhân xứ Cảng.

Giới báo chí cho biết, sau khi kết hôn, bà xã Quách Phú Thành không được đứng tên bất cứ tài sản có giá trị nào. Cô chỉ dám cùng con ngồi khoang phổ thông khi di chuyển bằng máy bay và mua đồ ở những cửa hàng bình ổn giá. Thậm chí, Phương Viện nhiều lần bị bóc mẽ mặc trang phục, dùng phụ kiện hàng giả, hàng nhái và còn từng phải xin trợ cấp sinh hoạt từ phía công ty quản lý.

Bức ảnh gây chấn động một thời, cho thấy sự khác biệt về cách sống của vợ chồng Thiên vương. Quách Phú Thành chiếm trọn spotlight với đồng hồ "limited" đắt đỏ, còn vợ anh đeo đồng hồ giá chỉ bằng số lẻ của chồng, không có trang sức giá trị nào khác.

Thế nhưng giờ đây, mọi chuyện dường như đã khác với nàng hotgirl Phương Viện. Sau khi sinh ái nữ thứ ba cho Quách Phú Thành, khiến Thiên vương lần nữa lên chức bố ở tuổi gần 60, Phương Viện cuối cùng cũng hết khổ. Trang 163 cho biết, Quách Phú Thành đã thưởng nóng cho vợ một căn biệt thự cao cấp trị giá 120 triệu HKD (407 tỷ đồng), có thể nhìn thấy toàn cảnh càng Victoria (Hong Kong, Trung Quốc) và cho Phương Viện một tấm thẻ đen không hạn ngạch, có thể "quẹt" thả ga mà chẳng cần phải nghĩ.

Chưa kể, Quách Phú Thành còn tạm dừng công việc 1 tháng để ở bên, chăm sóc bà xã lúc sinh nở và tuyên bố: "Tôi muốn làm một người chồng, người cha tốt". Hiện tại, Phương Viện đang ở cữ trong một trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu xứ Cảng với chi phí cực kỳ đắt đỏ, cả mẹ và bé đều được chăm sóc đến tận răng. Nhìn vào tình hình bây giờ của Phương Viện, ai cũng mừng cho cô vì cuối cùng cũng được hưởng lộc khi lấy chồng giàu.

Phương Viện khoe ảnh ở cữ sang chảnh, khác hẳn so với lối sống tiết kiệm, dè sẻn từng đồng trước kia.

Cư dân mạng cho rằng, sau nhiều năm “phòng thủ” nghiêm ngặt tài sản của mình, Quách Phú Thành cuối cùng cũng mở lòng với vợ, đích thân xé nát hợp đồng hôn nhân lạnh như băng trước đây. Dù Phương Viện không xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng như hội người yêu cũ của Quách Phú Thành nhưng chính sự hiền huệ, hết lòng hết dạ vì gia đình của cô lại là điều mà Thiên vương họ Quách cần nhất. Có lẽ đây chính là bí kíp giữ lửa hôn nhân của nàng hotgirl, giúp cô chinh phục được “thánh keo kiệt” trứ danh Cbiz.