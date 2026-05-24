Nam thần có 2 phim đạt top 1 toàn cầu cùng lúc, hot đến mức từng giọt nước tắm được rao bán khắp MXH

Việc có được một bộ phim được đón nhận khắp thế giới không phải chuyện hiếm, nhưng không phải ai cũng có một lúc 2 tác phẩm như vây. Chàng mỹ nam này đã xuất sắc đóng chính trong cả hai siêu phẩm đang thống trị top 1 toàn cầu, khiến ai nấy thích thú vì ngoại hình điển trai lẫn diễn xuất ngày càng thăng hạng.

Theo thống kê từ nền tảng Flixpatrol, Jacob Elordi là nam diễn viên duy nhất đang có 2 tựa phim đứng hạng 1 toàn cầu. Cả hai lần lượt là Euphoria mùa 3 ở mảng phim truyền hình, và Đồi Gió Hú (Wuthering Heights) ở bảng phim điện ảnh. Những phim này đều thu hút lượng người xem lớn, xếp vào thể loại phim 18+ và đều thống trị nền tảng HBO Max.

Jacob Elordi có 2 dự án phim đạt top 1 toàn cầu cùng thời điểm

Trong cả Euphoria và Đồi Gió Hú, Jacob Elordi đều thu hút người xem ở vai nam chính điển trai, thu hút sự chú ý của các bạn diễn nữ. Nếu Heathcliff của Đồi Gió Hú là biểu tượng của sự đố kỵ, giận dữ và độc hại của tiểu thuyết thời cũ, thì Nate Jacobs của Euphoria là một hình mẫu bạn trai đáng sợ, "cờ đỏ" mới.

Jacob Elordi diễn những vai "trai hư"

Dù thường xuyên vào những vai "trai hư" khét tiếng, Jacob Elordi vẫn nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ cách nhập vai tự nhiên, ngày càng tiến bộ. Trở về thời điểm mới nổi tiếng, Elordi được biết đến như mỹ nam thế hệ mới, không được người xem kỳ vọng nhiều. Không ít người dự đoán sao nam sinh năm 1997 sẽ bị trói buộc trong các dự án phim tình cảm học trò sến súa, đơn cử như The Kissing Booth của Netflix nhận về nhiều đánh giá tiêu cực.

Năm 2023, Elordi nhận ra bản thân không thể bị chôn vùi bởi định kiến. Nam diễn viên mạnh mẽ bày tỏ sự chán ghét khi phải đóng loạt phim The Kissing Booth vì cho rằng đó là cách để anh được Hollywood để mắt đến. Về sau này, nam diễn viên chọn lựa kịch bản kỹ lưỡng hơn, dần dần ghi điểm với những vai diễn gai góc hơn như Elvis Presley trong phim Priscilla, hay chàng công tử phức tạp trong Saltburn.

Cũng với Saltburn, hình tượng quyến rũ giúp Elordi trở nên nổi danh vượt bậc. Những trích đoạn của anh trong phim nhận về hàng triệu lượt xem trên TikTok, đồng thời nước tắm của anh trong một cảnh quay được săn đón nồng nhiệt trên mạng. Thậm chí, nước này còn được sản xuất thành nến thơm, đạt tình trạng "cháy hàng" trên mạng trong thời gian ngắn.

Tuy liên tục đứng lên chống lại định kiến "18+ hóa" diễn viên trên màn ảnh nhưng Elordi dần trở thành một biểu tượng gợi cảm mới của màn ảnh. Đến năm 2025, anh lột xác ngoạn mục khi thủ vai quái vật trong phim Frankenstein, thành công mang về cho bản thân một tượng vàng Critics' Choice và hàng loạt đề cử danh giá như Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA, Nghiệp đoàn Diễn viên... Nhiều người còn dự đoán rằng không phải Timothée Chalamet, mà Jacob Elordi rất có khả năng sẽ trở thành sao nam 9x đầu tiên chạm tay đến tượng vàng của Viện hàn lâm trong tương lai sắp tới.