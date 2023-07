Nam tài tử Won Bin cùng vợ "bỏ phố về quê", trở thành nông dân thực thụ sau 13 năm không đóng phim

Người ta nói rằng trong showbiz Hàn, trường hợp lạ lùng nhất phải gọi tên Won Bin. Nguồn cơn là do, Won Bin vốn là 1 trong những nam tài tử hạng A đình đám của showbiz Hàn. Hầu hết các bộ phim do Won Bin đóng chính đều được đánh giá cao.

Nam tài tử trở thành "ông hoàng phòng vé" từ các bộ phim điện ảnh mà anh góp mặt. Nổi tiếng với lĩnh vực phim ảnh, Won Bin cũng là ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo. Các nhãn hàng mà Won Bin đại diện đều được yêu thích và thu hút không ít sự chú ý của người hâm mộ.



Nổi tiếng là vậy nhưng Won Bin lại có cuộc sống riêng tư vô cùng kín tiếng. Sau khi kết hôn cùng Lee Na Young, Won Bin gần như rút khỏi hoàn toàn showbiz. Thỉnh thoảng, Won Bin xuất hiện trên 1 vài tạp chí hay 1 số video quảng cáo và tiếp tục lại khiến mọi người phải xuýt xoa vì ngoại hình tuổi U50.



Một điều khá bất ngờ đó chính là dù không đóng phim, không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào nhưng danh tiếng của Won Bin chưa từng mai một theo năm tháng. Theo nhiều người đó chính là đẳng cấp khác biệt của 1 ngôi sao hạng A thực thụ.

Việc Won Bin quyết định rút lui khơi ánh hào quang và đón nhận 1 cuộc sống bình yên đã khởi dậy sự tò mò và ngưỡng mộ của công chúng. Những thông tin về Won Bin luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc không biết bao giờ nam diễn viên mới trở lại màn ảnh.

Đã gần 13 năm kể từ khi Won Bin xuất hiện trong bộ phim "The Man From Nowhere", và đó cũng là dự án phim cuối cùng của nam tài tử cho tới nay.

Mới đây, 1 bài viết của cư dân mạng chia sẻ, Won Bin đã tham gia một lớp học nấu ăn, tự tay học làm dầu mè và sau đó tặng những người thân quen. Bài đăng chia sẻ rằng Won Bin thực sự đã thích nghi với vùng nông thôn và sống một cuộc sống yên tĩnh, thanh bình cùng vợ và con trai. Hiện tại bài viết này cũng đã được gỡ bỏ vì e ngại ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của Won Bin.

Theo tiết lộ, từ nhiều năm nay Won Bin cùng vợ và gia đình đã chuyển về vùng ngoại ô để sinh sống, tránh xa cuộc sống ồn ào nơi thành thị. Tại nông thôn, Won Bin và bà xã thường tự tay chăm sóc vườn cây, tự trồng cây và tận hưởng cuộc sống như 1 người nông dân thực sự.

Ngay cả con trai của Won Bin cũng được bố mẹ cho làm quen với cuộc sống hoà mình vào thiên nhiên từ khi còn nhỏ. Vào các ngày cuối tuần, vợ chồng Won Bin thường tự tay làm các loại nước ép để gửi tặng bạn bè và hàng xóm xung quanh nhà.

Một người phụ nữ được cho là có mối quan hệ thân thiết và sống gần khu vực của gia đình Won Bin và Lee Na Young đã nhận được nước ép mà vợ chồng nam tài tử tặng.

Người này hài hước chia sẻ: "Tôi nhận được nước ép Aronia do chính vợ chồng Won Bin và Lee Na Young làm. Lâu lắm rồi tôi mới đi tập thể dục. Nó đắng tới mức tôi không thể uống 1 cách thông thường như các loại nước trái cây khác. Nếu tôi uống nước ép đắng như thế này tôi có thể xinh đẹp như Lee Na Young không?".

Được biết Aronia là 1 loại quả mọng có lượng calo thấp nhưng lại chứa đầy dinh dưỡng và các loại vitamin có lợi. Và đặc biệt, nó cực kỳ có lợi cho những người hoạt động ngoại trời vì có khả năng tăng sức đề kháng cho da với tia cực tím. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy sự tinh tế và tốt bụng của vợ chồng Won Bin và Lee Na Young dành cho hàng xóm và bạn bè thân thiết.

Dưới bài chia sẻ về cuộc sống ở nông thôn của Won Bin, netizen cảm thán: "Tôi vẫn nghĩ không có diễn viên nào có thể kế thừa visual của Won Bin. Tôi ước anh ấy sẽ quay lại"; "Tôi hiểu rằng với tính cách của anh ấy thì sẽ luôn rất cẩn thận trong việc lựa chọn tác phẩm tiếp theo và tôi cũng hiểu hiện tại anh ấy đang hạnh phúc. Nhưng dù sao tôi cũng muốn được gặp anh ấy trong 1 dự án khác, đã hơn 10 năm rồi"; "Tôi cũng muốn sống ở nông thôn như anh ấy, nếu tôi có tiền"; "Làm thế nào mà anh ấy không già đi?"; "Ít nhất hãy làm YouTube để chúng tôi có thể gặp bạn thường xuyên hơn!"; "Tôi không phiền khi anh ấy sống một cuộc sống chậm rãi. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được."