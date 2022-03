Nam sinh Yên Bái "vượt mặt" sinh viên Harvard, Stanford để thực tập tại công ty TOP ĐẦU THẾ GIỚI: Tiết lộ kỹ năng cần luyện để thành công

Đỗ Đức Mạnh, 21 tuổi, quê gốc tại tỉnh Yên Bái. Hiện Mạnh đang là sinh viên năm ba, chuyên ngành Marketing, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam – BUV). Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, vừa qua, nam sinh Yên Bái đã giành được cơ hội làm việc tại Boston Consulting Group (BCG) – Công ty lớn thứ 2 về tư vấn chiến lược trên thế giới. Hiện mức lương với vai trò là thực tập sinh của Đức Mạnh khoảng 1.000 USD/tháng.

Chân dung nam sinh Đỗ Đức Mạnh.

Thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của nam sinh Đỗ Đức Mạnh: 1 trong 4 Quán quân Học Bổng President – BUV 7.5 IELTS Học bổng Đại học Drexel với mức $48.000/năm, Đại học Temple với mức $15.000/năm Á Quân NielsenIQ Case Competition 2021 Top 10 Finalist – Vietnam Business Case Competition Cựu Chủ tịch BUV Dance Club với dự án nổi bật là Choreography và góp mặt cho MV GPS – Pixel Neko ft Mỹ Anh, LostOwl, Nam Ngô

Core Team Member – Research and Development Team – Z Marketer 2021 Lifestyle Reporter tạp chí The Little UK Thực tập sinh khối Operations Vietnam Grand Prix LLC.

HỌC HẾT SỨC, CHƠI HẾT MÌNH - TRẢI NGHIỆM THẬT NHIỀU ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

Đỗ Đức Mạnh theo học chuyên ngành Marketing bao gồm nhiều môn thú vị như: Digital Marketing, Socical Marketing, Content Marketing,… Ngay từ khi nhập học, nam sinh đã đạt suất học bổng 75% của nhà trường.

Ngoài học tập trên trường, Mạnh còn thử thách bản thân trong nhiều cuộc thi lớn, mang về thành tích ấn tượng. Nam sinh từng lọt Top 10 chung cuộc Vietnam Business Case Competition 2021, Á quân NielsenIQ Case Competition 2021. Đây đều là sân chơi lớn để sinh viên thể hiện tài năng.

Cậu bạn đến từ yên Bái này có thành tích học tập xếp hạng "khủng".

"2 cuộc thi đều đưa ra những tình huống mà doanh nghiệp có thể gặp phải, từ đó thí sinh sẽ tư vấn chiến lược và đưa ra biện pháp giải quyết. Cuộc thi cung cấp rất nhiều số liệu về: Kênh bán hàng, tệp khách hàng,… Công việc chúng em phải làm là lập bảng biểu đánh giá thị trường, khách hàng và giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp. Qua cuộc thi, em học được nhiều kiến thức bổ ích và mở ra cơ hội làm việc trong những tập đoàn tầm cỡ", Mạnh chia sẻ.

Được biết, chương trình đào tạo của Đại học Anh Quốc Việt Nam gồm 3 tháng học, sau đó sẽ được nghỉ 3 tháng và tiếp tục quay vòng như vậy. Thời gian nghỉ học, sinh viên có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc đăng ký thực tập. Đây là điều kiện tiên quyết tích đủ điểm số để ra trường. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức miễn phí nhiều lớp học cho sinh viên tham gia trong kỳ nghỉ như: Các lớp học ngôn ngữ, edit video, tâm lý học, thiết kế đồ họa,…

Nam sinh luôn đặt việc học tập lên hàng đầu.

Trong thời gian nghỉ học, Đức Mạnh thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như: Chủ tịch BUV Dance Club nhiệm kỳ 2020 – 2021; Thành viên BTC Z – Marketer 2021 – Cuộc thi Marketing hoàn toàn bằng Tiếng Anh do sinh viên BUV tổ chức; Cây viết chủ lực chuyên mục Lifestyle của The Little UK – Tạp chí song ngữ do sinh viên BUV sản xuất. Nhờ đó, Mạnh trưởng thành hơn, trở nên tự tin, năng động và khám phá ra nhiều tiềm năng của bản thân.

"Đừng ngại thử và trải nghiệm thật nhiều khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bởi từng kinh nghiệm nhỏ nhất đều là một viên gạch trên con đường dẫn bạn tới mơ ước", nam sinh nói.

Ngoài ra, Mạnh còn đăng ký đi thực tập khi còn là sinh viên năm nhất đại học. Công ty đầu tiên nam sinh làm là 1 tổ chức giải đua tại Việt Nam. Lần đầu đi làm, nam sinh làm sai rất nhiều nhưng may mắn có sếp luôn ân cần chỉ bảo từng ly từng tý.

"Em làm sai nhiều nhưng sếp không mắng mà sửa lại giúp em vào buổi tối. Sáng hôm sau đến công ty, chị ấy sẽ chỉ cho em những lỗi sai và cách khắc phục. Cách giải quyết vấn đề này khiến em có động lực để tiếp tục làm và sẵn sàng nhận thêm việc. Sếp em quan điểm rằng: Bản chất của việc thực tập là đi học hỏi chứ không phải đi kiếm tiền. Chị sếp không yêu cầu em phải làm việc như một nhân viên thực thụ. Nhờ gặp người sếp có tâm có tầm nên em học được rất nhiều thứ: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán với khách,…", Đức Mạnh cho biết.



Ngay từ năm nhất đại học, nam sinh đã đăng ký đi làm thêm để có nhiều trải nghiệm

CHUẨN BỊ THẬT KỸ TRƯỚC KHI APPLY, HÃY LUYỆN CÁCH DÙNG EXCEL KHÔNG CẦN CHUỘT

Năm cuối đại học, Mạnh muốn bản thân đạt được những mục tiêu cao hơn nên tự đặt ra thách thức. Nam sinh quyết định nộp vào BCG và thấp thỏm chờ đợi trong lo âu. Đến khi nhận được thông báo, Mạnh không ngờ mình đã vượt qua hàng trăm đối thủ mạnh để được làm việc tại tập đoàn lớn. Mạnh cho biết, hồ sơ của ứng viên khác toàn là du học sinh các trường hàng đầu thế giới như: Đại học Harvard, Đại học Standford,…

Ngoài ra, BCG còn tổ chức một cuộc phỏng vấn để tìm kiếm ứng viên tài năng. Trong vòng thi này, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra câu hỏi tình huống nhằm đánh giá khả năng xử lý vấn đề. Họ không yêu cầu ứng viên đưa ra đáp số chính xác mà cần sự lập luận logic. Đáp án không có đúng – sai, mỗi ứng viên sẽ đưa ra câu trả lời khác nhau. Từ đó, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá khả năng tư duy. Qua câu hỏi, nhà tuyển dụng còn quan sát được các kỹ năng mềm như: Giao tiếp, phân tích và tìm kiếm dữ liệu, ý thức trách nhiệm.

Đỗ Đức Mạnh không thể ngờ việc mình đỗ vào BCG.

Nam sinh BUV chia sẻ: "Để trúng tuyển vào tập đoàn lớn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầu tiên, bạn phải có CV đẹp. Thành tích học tập, kinh nghiệm thực tập và giải thưởng các cuộc thi là 3 tiêu chí để nhà tuyển dụng dựa vào đó và đánh giá.

Tiếp theo, bạn phải có kỹ năng sử dụng Word, Excel, Powerpoint. Nhiều người thường coi thường kỹ năng này nhưng thật ra, có nhiều thứ mà chúng ta không biết. Những người làm trong Big4 sử dụng Excel mà không cần dùng chuột. Mọi người cần tập luyện để đạt đến trình độ đó. Ngoài ra, cần tổng hợp những sản phẩm mình đã thực hiện, chẳng hạn như: Những video từng làm, những bài từng viết,…".

Hiện Đức Mạnh đang giữ vị trí CTA (Trợ lý nghiên cứu). Công việc một ngày của nam sinh là nghiên cứu, tìm kiếm, phân tích các thông tin để nắm bắt vấn đề và đưa ra giải pháp cho khách hàng. Thời gian đầu mới vào làm, nam sinh bị sốc bởi độ khó của công việc. Công ty yêu cầu Mạnh vào guồng quay, triển khai luôn những dự án lớn. Khối lượng công việc nhiều khiến nam sinh thường xuyên làm từ 7h30 sáng đến 9 – 10h tối.

Nam sinh cùng những thành viên tài năng trong BUV Dance Club.

Nam sinh chia sẻ về khó khăn mà bản thân đang gặp phải: "Thật ra, công việc em đang làm hơi trái ngành. Em học Marketing nhưng giờ phải đối mặt với nhiều số liệu bên ngành Tài chính. Mặc dù Marketing cũng phải xử lý số liệu nhưng số liệu 2 ngành là hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, em không hiểu nhiều chỗ và chưa bắt nhịp được tiến độ. Chỗ nào vướng mắc, em hỏi đồng nghiệp và bạn bè trong ngành này để được trợ giúp. Đến nay, sau khi làm hơn 2 tháng tại BCG, em đã tiến bộ hơn những ngày đầu rất nhiều".

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mạnh dự định chưa đi làm ngay. Nam sinh muốn dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và kỹ năng trước khi bắt đầu công việc. Mạnh cho biết bản thân sẽ đi học thêm Excel, đồ họa,… để tự tin hơn. Sau đó sẽ ứng tuyển vào những tập đoàn lớn trong lĩnh vực Marketing hoặc ứng tuyển lại vào BCG. Mạnh cũng muốn vừa làm vừa học chương trình thạc sĩ bên đất nước Anh.

https://afamily.vn/nam-sinh-yen-bai-vuot-mat-sinh-vien-harvard-stanford-de-thuc-tap-tai-cong-ty-top-dau-the-gioi-tiet-lo-ky-nang-can-luyen-de-thanh-cong-20220303165514019.chn