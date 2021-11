Nam sinh viết đơn xin phép đi học muộn: Đọc lý do mà thầy giáo cười muốn tắt thở, pha lươn lẹo này xứng đáng ghi vào sử sách

Đi học muộn là nỗi ám ảnh của biết bao thế hệ học sinh. Bởi chỉ cần đi muộn, học sinh sẽ bị trừ điểm thi đua, lặp lại nhiều lần còn phải viết bản kiểm điểm xin chữ ký phụ huynh nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà đám "nhất quỷ nhì ma" đã đau đầu, chóng mặt muốn "tiền đình".

Tuy đi học muộn là lỗi đáng trách, nhưng nếu học sinh có lý do chính đáng thì thầy cô cũng sẽ châm chước. Cũng vì vậy mà nhiều học sinh cố gắng tạo cho bản thân một lý do chính đáng bằng được. Đôi lúc lý do này nghe gượng ép, vô lý đến mức giáo viên không thể nhịn cười.

Mới đây, một sinh viên nọ đã viết mail gửi thầy giáo để xin phép đi học muộn 1 buổi. Thoạt đầu lời lẽ trong thư rất trang trọng nhưng càng đọc càng lầy lội, hài hước không tả nổi. Có lẽ trong suốt cuộc đời dạy học của thầy giáo, đây là pha xin đi muộn lươn lẹo, văn vở nhất trên đời!

Mail xin đi học muộn của nam sinh.

Cụ thể cậu bạn này viết:

"Dear thầy,

Em xin phép đến muộn buổi hôm nay. Em không chắc là muộn đến mức nào nhưng em sẽ cố gắng có mặt ạ. Em đã cố tìm cách ra khỏi phòng được hơn 20 phút rồi. Nhưng có một con gián cực to chắn giữa em và cái cửa. Em nhúc nhích, nó cũng nhúc nhích, em định chạy thì nó tung cánh khè em. Tiếng vỗ cánh của nó kinh hoàng thực sự. Em và nó đang ở thế chiếu tướng rất cam go và em đang là phía chịu mọi bất lợi. Và em tin chắc rằng nó hoàn toàn nhận thức được điều đó. Em mong thầy thông cảm và cầu cho em bình an.

Trân trọng".

Không rõ sau đó thầy giáo đã trả lời mail như nào và cuối cùng nam sinh này có thể vượt qua con gián để đến lớp bình an không nữa, chỉ biết rằng cộng đồng mạng đã có trận cười vỡ bụng. Một số cư dân mạng bình luận: "Yêu cầu em này gửi ảnh đính kèm, nếu quả thật đang bị gián bao vây thì miễn cưỡng cho đến muộn cũng được".