Nam sinh TP.HCM được đặc cách nằm làm bài thi tốt nghiệp

Sáng nay (28/6), hơn một triệu thí sinh cả nước bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT 2023 đầu tiên với môn Ngữ văn. Tại TP.HCM, ở điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Gò Vấp), hình ảnh một thí sinh được nằm thi riêng một phòng khiến nhiều người chú ý.

Thí sinh Nguyễn Minh Thiên Phong được đặc cách nằm riêng một phòng làm bài thi. (Ảnh: Nguyễn Hoa)

Thí sinh đặc biệt này là Nguyễn Minh Thiên Phong, học sinh Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp). Lý do Phong được "đặc cách" nằm riêng một phòng để làm bài thi là do trước ngày thi (26/6), Phong bị mổ áp xe da ở mông, do vết thương còn quá mới, gây đau đớn nên em không thể ngồi làm bài được.

Nhận thông tin về tình trạng của Phong, điểm thi tạo điều kiện cho em thi một mình 1 phòng riêng.

Phòng thi được bố trí một chiếc giường sắt nhỏ, trải nệm mỏng và một chiếc gối nhỏ để em kê ngực khi nằm sấp viết bài.

Chia sẻ trước giờ thi, Phong cho biết, đây là kỳ thi quan trọng nên cậu không thể không tham gia. Trước khi đến điểm thi sáng nay, cậu đã uống 2 viên thuốc giảm đau.

Với nguyện vọng trở thành giáo viên, Phong đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ngoài 3 bài thi văn, toán và ngoại ngữ, Phong sẽ dự thi thêm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh).

Ông Võ Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên, trưởng điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi cho biết, đối với trường hợp của thí sinh Thiên Phong, phụ huynh em này đã làm đơn trình bày nguyện vọng, mong muốn em được nằm để làm bài thi.

Điểm thi đã xin ý kiến của Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu phụ huynh làm đơn trình bày nguyện vọng, cam kết thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm, không khiếu nại về sau.

" Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận trường hợp đặc biệt như vậy nên cán bộ coi thi đã động viên, tạo điều kiện hết sức về cơ sở vật chất cho thí sinh, hy vọng em sẽ hoàn thành kỳ thi với kết quả như mong muốn", ông Võ Ngọc Sơn nói.