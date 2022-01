Nam sinh nhờ dân mạng dịch hộ câu Tiếng Anh: Cô gái nọ trổ tài giúp, đọc câu dịch mà hốt hoảng "Chúa tể chuyển ngữ là đây!"

Mới đây, một nam sinh đăng đàn nhờ cư dân mạng dịch hộ câu Tiếng Anh với yêu cầu dịch sát nghĩa và đọc mượt. Cụ thể pha nhờ vả của nam sinh này như sau: "Mọi người cho mình hỏi là "From space dust we come, to space dust we go" dịch như nào thì mượt nhỉ? Hình như có liên quan tới Stephen Hawking".



Nam sinh nhờ dịch hộ và cái kết đắng lòng.

Phía dưới bài viết, một nữ sinh nhanh nhảu vào bình luận khiến dân mạng được trận cười vỡ bụng: "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi – Trịnh Công Sơn".

Câu nói bằng Tiếng Anh phía trên là của Stephen Hawking. Ông là nhà Vật lý học lỗi lạc người Anh, từng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếng, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của nhân loại. Câu nói của ông có thể hiểu theo nghĩa đen là "Chúng ta sinh ra từ cát bụi, và khi chết đi cũng trở thành dạng cát bụi.

Thực tế, mỗi sự vật trên Trái đất là một thực thể riêng biệt. Tuy nhiên về thành phần, tất cả chúng ta đều được cấu tạo từ một dạng bụi trong vũ trụ.

Câu nói thể hiện sự lạc quan của Stephen Hawking, nhằm động viên tinh thần bản thân và truyền cảm hứng sống đến mọi người xung quanh. Năm 21 tuổi, ông được bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh thần kinh vận động và tiên đoán hưởng thọ 2 năm nữa. Mặc dù đã vượt qua bão bệnh một cách kỳ diệu nhưng càng về già, Stephen Hawking mất dần khả năng kiểm soát cơ thể.

Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng duy trì lạc quan, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Stephen Hawking không vì bệnh tật mà suy sụp tinh thần, dù chỉ còn một ngày để sống, ông cũng không ngừng nỗ lực. Sự kiên trì cùng trí tuệ thông minh đã giúp Stephen Hawking tạo nên một sự nghiệp lẫy lừng trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ.

Câu nói của nhà Vật lý học mang ý nghĩa tích cực nhưng nữ sinh dịch hộ lại vin vào lời bài hát "Cát bụi" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi". Lời dịch này có nội dung tiêu cực, trái ngược hoàn toàn câu nói của Stephen Hawking.

Câu hát nhấn mạnh sự mỏng manh, hư vô của kiếp người. Xuất phát từ suy nghĩ nhỏ bé, hữu hạn của con người trong cuộc đời. Câu hát cho thấy lối sống tiêu cực, thiếu niềm tin, không có ý chí, không có động lực vươn lên. Đây cũng là lời phê phán ngầm những người luôn suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Tuy con người chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ bao la, sự tồn tại ngắn ngủi nhưng đã sống phải có ý nghĩa. Phải sống tích cực để làm "hạt bụi tuyệt vời".

Phía dưới bài viết, cộng đồng mạng bình luận rôm rả: "Thì dịch cũng sát mà, mỗi tội sai hàm nghĩa thôi!", "Chắc Stephen Hawking và Trịnh Công Sơn có mối liên hệ nào đó!", "U là trời, cười đau hết cả bụng!",...

https://afamily.vn/nam-sinh-nho-dan-mang-dich-ho-cau-tieng-anh-co-gai-no-tro-tai-giup-doc-cau-dich-ma-hot-hoang-chua-te-chuyen-ngu-la-day-20220124170918283.chn