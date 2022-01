Nam sinh nhắn tin xin cô giáo cho nghỉ học 1 buổi, đọc lý do cả lớp cười ồ: Quả này cô vừa phải cho nghỉ, vừa mất thêm tiền!

Thời đi học, bạn từng xin thầy cô cho nghỉ một buổi vì những lý do nào? Có lẽ đều là những lý do thông thường như: Bị ốm, gia đình có ma chay, hiếu hỉ,... Tuy nhiên, từng có rất nhiều học sinh, sinh viên từng xin nghỉ học vì những lý do lầy lội, bá đạo như: "Có con gián chết ở phòng em, em sợ quá nên không dám ra ngoài", "hôm nay em tự dưng cảm thấy buồn vu vơ, không thể tập trung được vào việc học", "em xin nghỉ vì muốn đi xem đá bóng",...

Tất nhiên những lý do này đều không nhận được cái gật đầu đồng ý của thầy cô. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp xin nghỉ tuy khá "khó đỡ" nhưng giáo viên vẫn phải phì cười đồng ý, không chỉ vậy còn phải... mất thêm tiền cho sinh viên. Chẳng hạn như câu chuyện dưới đây.

Theo đó, đoạn tin nhắn trong group chat của một trường đại học được chia sẻ trên mạng và lập tức gây bão, nhận được cơn mưa like, share. Cụ thể, một nam sinh tên Đ.L đã xin cô giáo nghỉ học một buổi với lý do: "Thưa cô, nay bố mẹ em tổ chức cho em lấy vợ, em xin phép cho em nghỉ buổi hôm nay ạ".

Lý do này khiến các bạn cũng lớp cũng không thể nhịn cười và đồng loạt vào "ha ha" tin nhắn của cậu bạn. Không chỉ vậy, một số bạn học còn đùa vui: "Xin vía lấy vợ bạn ơi".

Tuy lý do này có lầy lội nhưng lại chính đáng và chắc chắn cô giáo không thể nào không đồng ý được. Nhiều cư dân mạng còn hài hước bình luận: "Phen này cô vừa phải cho nghỉ, vừa phải mất tiền mừng đám cưới sinh viên".

Thời đi học, bạn đã thấy lý do xin nghỉ nào bá đạo hơn chưa?

