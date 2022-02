Nam sinh lớp 6 bị "đàn anh" lớp trên đâm tử vong tại trường

Chiều 15/2, thông tin từ UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ một học sinh trên địa bàn tử vong sau khi xô xát với bạn cùng trường.



Trường THCS Phong An- nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, tại khu vực nhà vệ sinh của trường THCS Phong An, nam sinh tên C. (học lớp 7) đã xảy ra xô xát với nam sinh N.Đ.N.H. (13 tuổi; ngụ thôn Bồ Điền, Phong An; học sinh lớp 6). Sau đó, T.C.Y. (14 tuổi, bạn học cùng lớp với C.) đến bảo vệ C.

Trong lúc xô xát, Y. mang dao rọc giấy đâm trúng bụng H.

H. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

