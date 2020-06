Nam sinh lên bục giảng tạo dáng "sương sương" chụp ảnh kỷ niệm, ai ngờ dân mạng tập trung vào 1 chi tiết lạ nên bỏ quên luôn "người mẫu"

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay thời gian kết thúc năm học của tất cả các cấp sẽ là ngày 15/7/2020. Điều này đồng nghĩa với việc bây giờ đang là khoảng thời gian để các em học sinh thi học kỳ 2.

Thường thì trong giai đoạn này, học sinh nào cũng vô cùng căng thẳng và lo lắng nên chuyện các em nghỉ học rất hiếm gặp. Nhất là đối với học sinh cuối cấp 3, các em còn phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, mới đây, một tấm bảng của một lớp 12 đã khiến mọi người ai ai cũng phải sửng sốt khi phát hiện ra có một chi tiết lạ.

Bức ảnh có chi tiết lạ.

Theo hình ảnh thì một bạn học sinh nam đã lên trên bục giảng và tạo dáng "sương sương" làm quả ảnh kỷ niệm. Song, điều khiến tất cả mọi người tập trung chú ý lại không phải là bạn ấy, mà chính là danh sách dài dằng dặc những bạn nghỉ học ngày hôm đó. Cụ thể lớp có sĩ số 45 bạn nhưng hiện diện chỉ có 27 bạn, vắng tới 18 bạn.

Không chỉ có thế, cư dân mạng còn được phen cười nghiêng ngả khi phát hiện ra dù bên cạnh bảng có câu khẩu hiệu rất to: "Study Hard. Dream Big. Never Give Up" (Tạm dịch: Học hành chăm chỉ. Giấc mơ lớn. Không bao giờ bỏ cuộc) được trang trí vô cùng bắt mắt nhưng vẫn không thể níu giữ được sĩ số lớp đầy đủ.

Trong khi nhiều người đang thắc mắc không biết là có chuyện gì mà các bạn lại rủ nhau nghỉ học tập thể nhiều đến thế, thì có một bạn trường khác đã đăng thêm 1 tấm ảnh lên và giải thích lớp bạn ấy cũng đã từng có những ngày vắng gần nửa lớp.

Học sinh vắng mặt gần nửa lớp.

Theo đó, lớp bạn cũng có 33 bạn học sinh nhưng hiện diện chỉ có 19 bạn, vắng 14 bạn và bạn nào cũng có lý do nghỉ học là do bị cảm.

Việc học và sức khỏe đều là những vấn đề quan trọng đối với các bạn học sinh. Tuy rằng đang ở trong giai đoạn nước rút của việc thi cử, nhưng không vì thế các bạn bỏ lơ không chăm sóc sức khỏe của chính mình, đặc biệt là khi thời tiết chuyển mùa mưa nắng thất thường như hiện nay.

Do đó, cho dù có bận học đến đâu đi nữa thì các em cũng hãy ăn uống đầy đủ, cố gắng ngủ đủ giấc và thường xuyên tập thể dục để sức khỏe được tăng cường. Đừng để bị ốm mà nghỉ học nhiều ngày lại ảnh hưởng đến bài vở và kết quả học tập mà mình đã cố gắng suốt một năm qua nhé.