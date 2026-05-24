Nam sinh Hà Nội đăng quang Á vương Du lịch Việt Nam 2026: Quả ngọt từ sự đầu tư chỉn chu

Đêm chung kết cuộc thi khép lại hoành tráng tại TP. Cần Thơ. Bên cạnh hai vị trí cao nhất thuộc về Nguyễn Thu Thảo (Tuyên Quang) và Nguyễn Hàn Việt (Khánh Hoà), đại diện đến từ Thủ đô, Nguyễn Minh Tuấn cũng trở thành cái tên gây chú ý khi xuất sắc giành giải Á vương 3 chung cuộc.

Hành trình âm thầm chinh phục Ban giám khảo

Sở hữu chiều cao 1m83, thể hình khỏe khoắn cùng gương mặt thư sinh sáng sân khấu, Minh Tuấn sớm lọt vào mắt xanh của Hội đồng giám khảo từ vòng sơ khảo nhờ phong thái tự tin và khả năng thuyết trình mạch lạc.

Dù là lần đầu thử sức tại một sân chơi nhan sắc cấp quốc gia, chàng sinh viên ngành Quản lý Keuka lại cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Không chọn cách truyền thông rầm rộ, Minh Tuấn âm thầm chứng minh thực lực bằng sự đầu tư nghiêm túc. Kết quả, anh liên tục ghi tên mình vào Top 5 của cả 3 phần thi phụ quan trọng: Best in Fashion (Thời trang), Best in Community Project (Dự án Cộng đồng) và Best in Talent (Tài năng).

Tại phần thi tài năng, Minh Tuấn hoàn toàn thuyết phục Ban giám khảo với phần trình diễn ca khúc “Thanh xuân” (sáng tác: Phạm Hoàng Huy) cùng vũ đoàn để mang về danh hiệu Nam vương Tài năng.

Khác với thực trạng nhiều thí sinh thường dùng bản beat karaoke có sẵn, Minh Tuấn lại chọn lối đi chuyên nghiệp. Anh đặt hàng nhạc sĩ viết bài riêng, nhờ mẹ là NSƯT Thanh Tâm trực tiếp dạy hát, thuê vũ sư dàn dựng vũ đạo và bao trọn chi phí đưa vũ đoàn từ Sài Gòn xuống Cần Thơ để hỗ trợ. Sự quyết tâm và nghiêm túc này chính là điểm cộng lớn giúp chàng trai Hà Nội tỏa sáng và được BTC đánh giá rất cao.

Profile nghệ thuật ấn tượng và bệ phóng gia đình

Trước khi chạm tay đến danh hiệu Á vương, Minh Tuấn đã sở hữu một "background" nghệ thuật đáng nể. Anh từng tốt nghiệp khóa MC của MC Mỹ Vân, học catwalk từ Siêu mẫu Hạ Vy, luyện thanh nhạc cùng cô Đinh Lan Hương (Trưởng khoa Thanh nhạc trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội) và tốt nghiệp lớp Diễn xuất của VFC (Đài THVN).

Nhờ nền tảng vững chắc, chàng tân Á vương từng tham gia diễn xuất trong loạt phim giờ vàng như: Đi giữa trời rực rỡ, Hoa sữa về trong gió, Gió ngang khoảng trời xanh, Đội điều tra số 7 (phần 2) ... Bên cạnh đó, anh được chính mẹ của mình – NSƯT Thanh Tâm đồng hành và hỗ trợ luyện thanh, tập hát.

Minh Tuấn xúc động chia sẻ: “Tôi định hướng theo đuổi nghệ thuật. Suốt 3 năm qua, tôi đã tự trau dồi các khóa kỹ năng trình diễn, diễn xuất, thuyết trình, vũ đạo song song với tập gym mỗi ngày. Khi đạt danh hiệu Á vương, tôi hạnh phúc vì biết mọi nỗ lực và mục tiêu mình kiên trì theo đuổi nay đã thành hiện thực”.

Ngay sau cuộc thi, Minh Tuấn cho biết sẽ quay trở lại Hà Nội để hoàn thành chương trình học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tuy nhiên, con đường dài hơi mà anh lựa chọn là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp ở hai lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Chàng Á vương tiết lộ đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay để chính thức "chào sân" thị trường V-pop thời gian tới. Với tư duy làm nghề nghiêm túc, Nguyễn Minh Tuấn được kỳ vọng sẽ là nhân tố bùng nổ của showbiz Việt.