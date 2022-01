Nam sinh dịch câu "Tiền vào như nước" bằng Tiếng Anh để đi chúc Tết, đọc mà hết hồn: Chúc kiểu này thì khách vác chổi ra đuổi mất!

Tết đến, xuân sang là lúc người người nhà nhà dành tặng nhau những câu chúc ý nghĩa, mong sao năm mới làm ăn phát đạt, mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Chúc nhau bằng những câu nói vần, những bài thơ thì xưa quá rồi, giờ người ta còn chúc nhau bằng Tiếng Anh. Đặc biệt, các bạn học sinh cũng tranh thủ thể hiện trình độ ngoại ngữ sau cả năm đèn sách miệt mài với họ hàng, bạn bè.

Tuy nhiên, muốn chúc Tiếng Anh sao cho sang, cho đúng thì phải tra nghĩa cho chuẩn, kéo rơi vào tình huống quê nhé các bạn trẻ!

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một topic như sau "Câu "Tiền vào như nước" dịch sang Tiếng Anh như nào mọi người nhỉ? Định Tết này trổ tài chúc Tết họ hàng bằng Tiếng Anh cho oai". Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đã vào để lại loạt bình luận. Trong đó, một nam sinh nọ đã có pha dịch thuật... "đi vào lòng đất": "Money run out as water"!

Cho những ai chưa biết thì "run out" có nghĩa là "chảy ra, tuôn ra, hết (thời gian), cạn kiệt (đồ dự trữ),...". Như vậy chẳng khác nào nam sinh này mong tiền tài của gia chủ chảy hết ra ngoài còn gì! Mới đầu năm đã "xấu miệng" như thế thì gia chủ chưa vác chổi đuổi đi là may lắm rồi!

Thực tế, câu "tiền vào như nước" có thể dịch thành "Money flow in like water". Ngoài ra, bạn có thể chúc Tết bằng một số câu Tiếng Anh sau đây:

- Wishing you love, luck and longevity in the new year.

(Chúc bạn sự thương yêu, may mắn va trường thọ)

- Fly high through the new year.

(Hãy bay cao suốt năm mới)

- Wishing you all the magic of the new year.

(Chúc bạn mọi điều thần kỳ của năm mới)

- Let your spirit soar and have a joy-fiiled new year.

(Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới tòan những niềm vui)

- May all your new year wishes come true.

(Chúc mọi điều ước năm mới của bạn đều thành sự thật)

- Best/Warmest wishes for a happy and successful new year.

(Những lời chúc tốt đẹp nhất, ấm áp nhất cho một năm vui vẻ và thành công)

- Wishes of peace and joy from our family to yours

(Gửi những lời chúc yên bình và vui vẻ từ gia đình tôi đến gia đình bạn)

