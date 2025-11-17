Nam sinh cả thời đi học không một lần được khen thưởng, 8 năm sau trở về trường cũ mà ai cũng ngưỡng mộ

Nếu từng nghe HIEUTHUHAI kể chuyện về tuổi học trò, bạn sẽ biết nghệ danh khiến cả showbiz nhận diện anh lại bắt nguồn từ chính những năm tháng ở trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (TP.HCM). Lớp chuyên Toán Lý mà nam ca sĩ theo học khi ấy có hai bạn tên Hiếu. Một người học giỏi nên được gọi là Hiếu học giỏi. Trần Minh Hiếu khi đó đùa rằng mình sẽ là Hiếu thứ hai rồi tự đặt luôn cái tên ấy để phân biệt. Không ai ngờ cái tên vui vui ngày đó lại trở thành nghệ danh giúp anh bước ra sân khấu King of Rap và nhiều chương trình truyền hình.

Mới đây vào ngày 15/11, tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, HIEUTHUHAI trở về và được vinh danh là gương mặt truyền cảm hứng. Khoảnh khắc đứng trước thầy cô và hàng trăm học sinh khiến anh bồi hồi vì cuối cùng cũng được đứng trên sân khấu của chính ngôi trường đã gắn bó suốt tuổi trẻ.

HIEUTHUHAI quay trở về thăm trường cũ.

Anh chia sẻ rằng ngày còn đi học mình không phải học sinh quá nổi bật, không xuất sắc cũng không quậy phá. Đến năm lớp 12, khi thấy bạn bè liên tục được nhận giải và bằng khen, anh mới bắt đầu nỗ lực hơn với mong muốn một lần được đứng trên bục nhận thưởng, nhưng cố gắng nhiều mà vẫn chưa đạt.

Đến ngày thi tốt nghiệp THPT, nhận thấy đây là cơ hội thứ hai để vinh danh, HIEUTHUHAI khi đó còn là nam sinh Trần Minh Hiếu, đã nỗ lực làm bài để đạt điểm cao. Điều tiếc nuối của nam ca sĩ là anh chỉ thiếu khoảng 0,8-1 điểm để được nhà trường khen thưởng vì đạt thành tích cao trong kỳ thi.





Thời đi học của HIEUTHUHAI.

Sau khi tốt nghiệp THPT, HIEUTHUHAI (tên thật Trần Minh Hiếu) tiếp tục con đường học vấn với việc theo học ngành Kinh doanh Quốc tế, chuyên ngành Ngoại thương tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong suốt thời gian đại học, anh vừa trau dồi kiến thức kinh tế vừa theo đuổi đam mê âm nhạc. Đây cũng chính là một phần lý do khiến hình ảnh rapper của Hiếu mang màu “trai kinh tế” rất đặc biệt.

Nam rapper chính là niềm tự hào của nhà trường.

Quay trở lại thăm trường cấp 3 nhân sự kiện đặc biệt, sự xuất hiện của HIEUTHUHAI khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Cậu học trò năm nào nay đã tìm được cách tỏa sáng của riêng mình. Cũng nhân dịp này, không ít người còn tò mò tìm hiểu về ngôi trường vừa tròn 50 năm tuổi - THPT Nguyễn Hữu Cầu, nơi đã nuôi dưỡng tuổi học trò của HIEUTHUHAI.

Review trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Thành lập từ năm 1975, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và hiện là một trong những trường trọng điểm của TP.HCM, nổi bật với chất lượng đào tạo ổn định và môi trường học tập nghiêm túc nhưng vẫn năng động.

Ngôi trường có cơ sở vật chất khá khang trang với lớp học rộng rãi, sân thể thao, khu vực sinh hoạt chung và thư viện chứa hàng nghìn đầu sách từ giáo trình học tập đến sách tham khảo. Nhà trường cũng chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa, từ văn nghệ, thể thao đến các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, giúp học sinh vừa học vừa rèn luyện kỹ năng mềm và phát triển sở thích cá nhân.

Về chất lượng đào tạo, Nguyễn Hữu Cầu đặc biệt nổi bật với các lớp chuyên Toán - Lý, Anh văn. Học sinh được học tập trong môi trường nghiêm túc, được khuyến khích phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và chuẩn bị tốt cho các kỳ thi quan trọng. Nhiều thế hệ học sinh của trường đạt thành tích cao ở các cuộc thi cấp thành phố, quốc gia và đỗ vào các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Năm học 2025‑2026, THPT Nguyễn Hữu Cầu là một trong những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất ở TP.HCM khi thí sinh cần đạt 23,0 điểm ở nguyện vọng 1. Ở các nguyện vọng khác, điểm chuẩn của Nguyễn Hữu Cầu cũng khá cao: nguyện vọng 2 là 23,25 điểm, nguyện vọng 3 là 24,0 điểm. Với mức điểm chuẩn nguyện vọng 1, Nguyễn Hữu Cầu nằm trong top 5 trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất thành phố.

Điều này cho thấy độ cạnh tranh đầu vào tại ngôi trường này rất lớn, khi học sinh phải nỗ lực không chỉ để vượt qua kỳ thi, mà còn phải chiến thắng những “đối thủ giỏi” khác trong khối trường tốp cao. Đặc biệt, mức tăng điểm chuẩn so với năm trước là khoảng 0,5 điểm (năm 2024 điểm NV1 của trường là 22,5 điểm).

Học sinh THPT Nguyễn Hữu Cầu không chỉ chăm chỉ học tập mà còn rất năng động. Trường có đến hơn 20 CLB để lựa chọn phù hợp thiên hướng, sở thích của mình. Học thuật có M.I.E (Toán Anh), FATE (Hóa học), Public Speaking (Hùng biện). Thể thao có Panda Smash (Cầu lông), HEAT (Bóng bàn), 360 NHC (Bóng chuyền) đến văn hóa xã hội như SPREAD (Truyền thông), Thanh Xuân (Sự kiện), Họa (Mỹ thuật)... Nếu bạn có niềm đam mê showbiz thì The S Crew, CHS (nhảy) và Ban Mai Xanh, The WINGS, 411 Band sẽ là những “ứng cử viên” sáng giá giúp teen thỏa sức “bung lụa” với đam mê.





Học sinh của trường vô cùng năng động.

Ngoài ra, trường còn tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, hội thao thường niên, các cuộc thi sáng tạo khoa học và chương trình dã ngoại, giúp học sinh vừa học vừa trải nghiệm thực tế, tạo nên một môi trường học tập cân bằng giữa kiến thức và phát triển toàn diện.