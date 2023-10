Nam sinh 17 tuổi mất tích vì áp lực học hành, cảnh sát tìm thấy trong tình trạng ngỡ ngàng: Phụ huynh thấm thía 1 điều

Nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ

Matthew Tsang đã mất tích từ ngày 4/10, mẹ của em là bà Amy Chan, sau đó đã đăng lên Facebook cầu cứu, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người để nhanh chóng tìm thấy con trai mình.

Bà viết rằng: “Bố và mẹ yêu con rất nhiều. Chúng ta rất nhớ con và tự hào khi có con là con trai. Con hãy về nhà và chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện”.

Sau khi đăng tải bài viết lên mạng xã hội, bà Chan đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng. Họ đã giúp bà kêu gọi và một đội cứu hộ để đi tìm cậu bé được thành lập.

Theo cảnh sát, cậu bé được nhìn thấy lần cuối tại Siu Lek Yuen , một khu dân cư ở Hong Kong (Trung Quốc), đi về hướng Công viên Quốc gia Ma On Shan vào khoảng 2h30 chiều ngày hôm đó.

Rất nhiều lực lượng bao gồm cảnh sát, cứu hỏa, cứu hộ đã được thành lập để tìm kiếm Matthew Tsang. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt do bão Koinu mang lại, đội cứu hộ vẫn không ngừng tìm kiếm Tsang.

Chow Cheuk Fung (Chỉ huy Trạm cứu hỏa Shatin), nói với truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) rằng: “Chúng tôi đã sử dụng nhiều phương pháp, bao gồm cả chó tìm kiếm và cứu hộ để tìm Tsang. Chúng tôi đã chụp hơn 10.000 bức ảnh về công viên từ máy bay không người lái và phân tích chúng bằng trí tuệ nhân tạo.”

Phát hiện trong tình trạng khỏa thân

Thật may mắn, sau 1 tuần, vào ngày 11/10, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã tìm thấy học sinh 17 tuổi Matthew Tsang Hin-chit, đi lạc trong công viên Mã An Sơn.

Theo nguồn tin cho biết, học sinh này trong lúc tâm trạng không vui, áp lực chuyện thi cử đã rời trường và đến vùng nông thôn để đi dạo. Tuy nhiên, trong lúc đi bộ, Tsang đột nhiên ngất xỉu và đến khi tỉnh lại trời đã tối khiến em bị mất phương hướng.

Học sinh kể lại mình đã cố gắng uống nước suối, ăn lá cây và bất kỳ loại quả dại nào tìm thấy trên được đi để sống sót. Khi trời mưa bão gây mưa lớn, áo quần của Tsang bị ướt.

Do bị lạnh, học sinh này đã quyết định cởi bỏ đồ ướt. Vào thời điểm được đội ngũ cứu hộ tìm thấy, em trong tình trạng còn sống sót, nhưng không mặc áo, quần và cũng không mang giày.

Đại diện sở cứu hỏa địa phương khi tìm thấy cậu bé cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy Tsang sau trong công viên có diện tích tích 10 km2. Vào thời điểm được phát hiện, em học sinh không ở tình trạng nguy hiểm. Chúng tôi đã cho Tsang mặc đồ và ăn uống, sau đó đưa em tới bệnh viện bằng trực thăng để kiểm tra sức khỏe”.

Sau nỗ lực của đội tìm kiếm cứu nạn, bố mẹ Tsang đã vô cùng hạnh phúc, cô gửi lời cảm ơn: “Hiện tại tình trạng thể chất và tinh thần của Matthew Tsang ổn định, hiện đang nằm viện điều trị. Xin đừng lo lắng. Cảm ơn mọi người!”.

Mẹ của Matthew Tsang cũng chia sẻ thêm: “Gần đây, con trai tôi đã phải chịu áp lực và căng thẳng trong học tập, có lẽ đó là lý do xảy ra chuyện không may này. Có lẽ chúng tôi cần thời gian ngồi lại nói chuyện với con nhiều hơn để hiểu hơn về những áp lực của con mình. Đồng thời tôi nên chăm sóc và bảo vệ con nhiều hơn. Cảm ơn Chúa vì Matthew vẫn còn sống, đó là điều may mắn nhất đối với chúng tôi.”

Tổng hợp