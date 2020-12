Nam sinh 16 tuổi bị đứt lìa tay phải trong giờ thực hành tại trường

Ngày 15/12, ông Trần Đức Mậu (43 tuổi, trú xóm 2, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) cho biết, con trai ông là em Trần Đức N. (16 tuổi) đang theo học hệ vừa học văn hoá vừa học nghề cơ khí, khoa cắt gọt kim loại tại trường cao đẳng Nghề số 4 (đóng tại đường Hoàng Phan Thái, TP Vinh, Nghệ An). Trong giờ thực hành tại trường đã không may bị tai nạn dẫn đến đứt lìa tay phải, tay trái bị thương tật.

Tay phải của em N. bị máy tiện cuốn đứt lìa.

Trong đơn gửi lãnh đạo trường cao đẳng Nghề số 4 cùng các cơ quan chức năng, ông Mậu trình bày. Chiều ngày 25/6, N. cùng 7 học sinh khác tới trường học thực hành. Nhóm học sinh trên được cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang đưa một thanh sắt dài yêu cầu cắt phôi (cắt ra từng đoạn nhỏ- PV) để thực hành tiện ren.

Quá trình di chuyển đưa thanh sắt qua máy tiện rồi trở về chỗ ngồi, N. không may bị máy tiện cuốn đứt lìa cánh tay phải.

"Thanh sắt cô giáo đưa để cắt phôi dài quá nên bị thừa ra bên ngoài máy tiện 1 khúc khoảng 30cm. Lối đi hẹp nên khi đi ngang qua, áo sau lưng của em bị đoạn sắt này cuốn vào. Chỉ 2, 3 giây sau đó cánh tay phải của em đã bị máy tiện cuốn đứt lìa. Em còn bị chấn thương ở tay trái, đầu, mông.

Thời điểm xảy ra sự việc quá nhanh nên không ai kịp tắt máy. Cô giáo lúc đó đi ra ngoài", em N. kể lại.

Trường cao đẳng Nghề số 4 nơi xảy ra sự việc.

Hiện trường nơi em N. gặp nạn.

Nam sinh N. sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vì vết thương quá nặng nên N. nhanh chóng được chuyển ra bệnh viện Việt Đức điều trị. Tuy nhiên, cánh tay phải bị đứt lìa đến tận vai, không có khả năng phục hồi. Cánh tay trái bị đứt cơ nhị đầu, nếu muốn phục hồi hoàn toàn thì phải chuyển qua các bệnh viện hàng đầu như Singapore để phẫu thuật nối cơ.

Trải qua 5 tháng điều trị, không còn khả năng vay mượn thêm, người thân đành chấp nhận đưa em N. về nhà khi tay phải không còn, tay trái chưa có khả năng cầm nắm vật nặng.

Ông Mậu cho biết, phía nhà trường sau đó đã hỗ trợ 184 triệu đồng, trong đó 124 triệu đồng chi phí điều trị viện phí, 60 triệu đồng (70%) hỗ trợ chi phí đi lại, chăm sóc do gia đình bỏ ra.

Gia đình ông Mậu sau đó tiếp tục đề xuất việc điều trị đứt cơ ở tay trái và làm tay phải giả cho em N. nhưng chưa được phía nhà trường hỗ trợ.

"Nguyên nhân dẫn đến tai nạn phần lớn là do phía cô giáo và nhà trường. Trong giờ dạy thực hành, cô giáo không có ở lớp để hướng dẫn cụ thể cho học sinh. Phía nhà trường cũng không có biển cảnh báo, hướng dẫn lối đi đảm bảo an toàn cho học sinh trong giờ thực hành.

Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường hứa sẽ cố gắng đáp ứng điều trị và lo cho con tôi sau này. Nay gia đình đề cập vấn đề điều trị tay trái và làm tay giả cho con tôi thì nhà trường lãng tránh", bà Nguyễn Thị Thắm (mẹ em N.) bức xúc chia sẻ.

Chị Thắm bức xúc chia sẻ sự việc.

Ông Mậu sau đó đã làm đơn gửi lãnh đạo trường Cao đẳng Nghề số 4 (Nghệ An) cùng các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết.

Liên quan đến sự việc trên, Thượng tá Hà Kiên Cường - Phó hiệu trưởng trường cao đẳng Nghề số 4 xác nhận: "Thời điểm học sinh gặp nạn, giáo viên không có ở đó. Nhà trường đã lập biên bản và xử lý giáo viên này theo quy định.

Phía nhà trường sau đó đã hỗ trợ tiền điều trị và hỗ trợ thêm gia đình 60 triệu đồng chi phí chăm nuôi, đi lại theo đúng trách nhiệm được quy định tại Điều 33- Nghị định 39/2016/NĐ- CP.

Hiện tại, gia đình đòi hỏi số tiền hỗ trợ quá cao nên phía nhà trường đang xem xét".