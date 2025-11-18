Nam shipper bị nhóm đồng nghiệp lao vào đánh giữa đường: Nguồn cơn bất ngờ

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người mặc áo shipper lao vào đánh một người cũng mặc áo shipper giữa đường. Sự việc khiến nhiều người tranh cãi, đồng thời thắc mắc không rõ đã xảy ra chuyện gì khiến nhóm người động chân động tay với đồng nghiệp.

Được biết, sự việc xảy ra vào trưa ngày 14/11 tại phường Cầu Kiệu, TP.HCM. Nạn nhân trong vụ việc là anh T.M.L. (35 tuổi, ở phường Gia Định, hành nghề xe ôm công nghệ giao hàng). Sau khi bị đánh, anh L. đã đến trình báo Công an phường Cầu Kiệu.

Nhóm shipper ẩu đả vì tranh cãi "ai chạy nhiều đơn hàng hơn". (Ảnh: Cắt từ clip)

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, theo thông tin ban đầu, vào trưa 14/11, anh L. đang ngồi uống cà phê cùng bạn trên đường Hoa Sứ (phường Cầu Kiệu) thì có nhóm khoảng 10 người cùng làm shipper giao hàng đến nói chuyện với anh này.

Trong lúc nói chuyện, hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân đến can ngăn và nhóm shipper rời đi. Người đi đường đã dùng điện thoại, quay clip lại vụ ẩu đả rồi đăng lên mạng xã hội. Sau khi anh L. đến trình báo vụ việc, công an đã mời nhóm shipper lên làm việc.

Qua tìm hiểu, nguồn cơn dẫn đến vụ việc là do trước đó, anh L. có mâu thuẫn với người tên P. và T. (cũng là shipper giao hàng) trên mạng xã hội. Mâu thuẫn giữa bên ban đầu được xác định liên quan đến việc tranh cãi "ai chạy nhiều đơn hàng hơn".

Liên quan đến vụ việc, 8 người liên quan đã được lực lượng chức năng mời lên trụ sở làm việc. Hiện Công an phường Cầu Kiệu (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ việc trên.