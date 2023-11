Nam nghệ sĩ chia sẻ một loại rau cực quen giá rẻ giúp giảm đến 10kg, bật mí nhiều công dụng tuyệt vời ít người biết

Tưởng Vĩ Văn - nghệ sĩ người Đài Loan, Trung Quốc từng tiết lộ, cân nặng của anh đã tăng 16kg trong một năm: "Tôi rất hoảng hốt khi thấy dáng người của mình nên đã quyết tâm giảm cân. Cuối cùng, tôi đã về mức 83kg - giảm 10kg trong vòng nửa năm".

Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ, bí quyết của anh nằm ở một loại thực phẩm quen thuộc là giá đỗ. Ngay cả các chuyên gia dinh dưỡng cũng công nhận hiệu quả của chúng trong việc giảm cân.

Tưởng Vĩ Văn cho biết, ngoài việc dùng giá đỗ, anh cũng tăng cường tật thể dục, hạn chế các đồ chiên rán, dầu mỡ và thay thế các loại thịt bằng hải sản, bổ sung nhiều rau... Anh thường xào giá đỗ cùng dầu olive và tôm.

1. Giảm cân

Chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàm Dĩnh (Trung Quốc) phân tích, giá đỗ thường là giá làm bằng đỗ xanh, ngoài ra cũng có thể làm bằng đậu nành hoặc đỗ đen... Giá đỗ chứa lượng protein chất lượng ngang cá, thịt, giàu chất xơ và ít béo. Trung bình trong 100 gram giá đỗ chỉ chứa khoảng 24 - 34 calo. Việc bổ sung giá đỗ vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ tiêu hoá.

Cùng với đó, giá đỗ có chứa beta-carotene và axit folic cùng các khoáng chất như vitamin C, ion kali ion canxi tốt cho sức khoẻ. Bản thân các loại đậu chứa hàm lượng tinh bột nhất định, trong quá trình nảy mầm sẽ khiến tinh bột giảm đi đáng kể, đồng thời lượng vitamin C có thể đạt gấp 6 - 7 lần hàm lượng ban đầu. Bổ sung Vitamin C có thể thúc đẩy quá trình bài tiết cholesterol và ngăn chặn sự lắng đọng mỡ trên thành mạch, từ đó giảm lipid máu.

2. Hạ đường huyết

Hàm lượng D-chiro-inositol trong giá đỗ sẽ tăng lên đáng kể trong quá trình nảy mầm, đây là chất có tác dụng hạ đường huyết và chống oxy hóa hiệu quả.

Bệnh nhân tiểu đường loại 2 và một số bệnh nhân béo phì đều có biểu hiện kháng insulin, do tín hiệu insulin bị chặn hoặc yếu đi. Việc bổ sung D-chiro-inositol có thể đạt được mục đích hạ đường huyết bằng cách cải thiện độ nhạy insulin từ đó làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết trong máu.

Dù là giá đỗ xanh hay giá đậu nành đều chứa ít calo và giàu chất xơ, có thể giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát lượng đường trong máu tăng sau bữa ăn.

3. Chống oxy hoá



Giá đỗ cũng là thực phẩm có tác dụng chống oxy hóa hiệu quả, giảm tình trạng viêm mãn tính do quá trình oxy hóa gây ra. D-chiro-inositol trong giá đỗ cũng có chức năng như bảo vệ dây thần kinh và cải thiện sức bền, đồng thời có tác dụng nhất định trong việc ngăn ngừa xơ vữa động mạch, tăng axit uric máu và lão hóa.

Ngoài ra, giá đỗ còn chứa một lượng lớn vitamin có tác dụng chống lão hóa và giải độc hiệu quả. Ăn giá đỗ còn có thể làm giảm sự tích tụ axit lactic trong cơ thể, loại bỏ các triệu chứng mệt mỏi, suy nhược thần kinh

Ngoài ra, giá đỗ còn có thể giúp nuôi dưỡng tóc, mờ tàn nhang hiệu quả cũng có tác dụng tốt trong việc tăng trưởng và phát triển của thanh thiếu niên, ngừa bệnh thiếu máu.

Dù giá đỗ có nhiều tác dụng nhưng chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàm Dĩnh cũng chia sẻ, cần bổ sung các loại rau khác để cân bằng dinh dưỡng. Cùng với đó, để đạt hiệu quả giảm cân, cũng cần kiên trì thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh cũng như duy trì thói quen tập thể dục.

Khi chọn giá đỗ, nên chọn những loại giá có thân dài, màu hơi vàng, dáng cong... Dù chúng không đẹp mắt như các loại giá đỗ có vẻ ngoài trắng, thân tròn, thẳng nhưng đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.

Nguồn: edh.tw