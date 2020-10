Ngày 21/10 mới đây, giới nghệ sĩ nước Anh và cả thế giới không khỏi ngỡ ngàng khi một bức tranh của một họa sĩ nghiệp dư đã được bán với giá gần 230 tỷ đồng trong một phiên đấu giá nhờ sáng tạo độc đáo dựa trên bức tranh kinh điển của danh họa kiệt xuất của trường phái hội họa ấn tượng người Pháp Claude Monet (1840-1926).

Theo The Sun, bức họa mang tên Show Me the Monet của họa sĩ đường phố Banksy đã được bán ra với số tiền trên 7,5 triệu bảng Anh (gần 230 tỷ đồng) tại sự kiện của sàn đấu giá Sotheby ở thủ đô London (Anh).

Bạn có tin bức tranh này giá 230 tỷ đồng?

Thực chất, bức họa Show Me the Monet là "hàng nhái" tác phẩm kinh điển mang tên The Water-Lily Pond (Ao súng) của họa sĩ nổi tiếng Claude Monet.

Bức họa kinh điển của Claude Monet ra đời năm 1899, còn bức tranh của họa sĩ Banksy thì được vẽ vào năm 2005.

Điều thú vị nằm trong bức tranh "nhại" lại tranh của Claude Monet đó là các chi tiết mới lạ, tưởng chừng rẻ tiền nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa.

Chiếc xe đẩy siêu thị nằm chỏng chơ giữa ao súng và chiếc nón giao thông nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Theo tờ The Guardian, ban đầu, bức Show me the Monet được ra giá khoảng 3 triệu bảng đến 5 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, vì người mua tranh giành muốn sở hữu bức tranh này nên giá đã được đẩy lên đến hơn 7 triệu bảng Anh.

Bức tranh gốc mang tên "Ao súng" của danh họa Claude Monet.

Alex Branczik, người đứng đầu bộ phận nghệ thuật đương đại của sàn đấu giá Sotheby, cho biết tác phẩm này là một trong những tác phẩm có tiềm năng nhất của Banksy xuất hiện tại phiên đấu giá. Ông nói: “Banksy đã lấy bức tranh mô tả mang tính biểu tượng của Monet về cây cầu Nhật Bản trong khu vườn nổi tiếng và thổi hơi thở của đời sống đương đại vào đó. Không còn đơn giản là một cái ao hoa súng bình dị, Banksy thay đổi bản gốc bằng chiếc xe đẩy siêu thị và chiếc nón giao thông phản quang. Ở đây, Banksy đã cho người ta thấy xã hội đã hủy hoại môi trường vì sự lãng phí thái quá của thứ gọi là chủ nghĩa tiêu dùng”.

Bức tranh Show me the Monet là một trong những tác phẩm nằm trong dự án Crude Oil của Banksy, nhằm "làm mới" các tác phẩm kinh điển của các danh họa lớn trên thế giới như Vincent van Gogh, Edward Hopper và Andy Warhol.

