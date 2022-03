Nằm lòng 4 QUY TẮC để an nhàn tận hưởng cuộc sống giàu có, đủ đầy vật chất lẫn tinh thần

Theo một hướng giải thích của từ điển: Giàu có đơn giản khi nhu cầu của bản thân được đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, với bản thân tôi đơn giản hơn nhiều, cuộc sống giàu có chính là bạn được sống theo cách mình muốn. Nếu như bạn đang phải sống theo tiêu chuẩn của người khác, làm theo những điều người khác nói thì đó là một mất mát vô cùng lớn.



Câu hỏi mà ai cũng muốn tìm câu trả lời: Làm thế nào để giàu?

Việc tiến tới trạng thái cuộc sống lý tưởng tất nhiên là con đường gian truân, không ai đi một mạch là đến, bước ra là thấy con đường hoa hồng. Tuy nhiên, nếu như bạn sở hữu 4 điều dưới đây thì xác định bạn đang trên con đường đúng hướng làm giàu nhé.

1. Từ bỏ những điều tầm thường

Bạn có thể nhìn vào cha mẹ mình, những người lớn tuổi, giáo viên ở trường học hay bạn bè cùng trang lứa, bạn có thể nhận ra họ đang tự đóng khung mình trong một chiếc hộp.

Tại sao lại như thế? Giao tiếp của họ nằm trong một chiếc hộp, các mối quan hệ cũng chỉ có trong đó và ngay cả những suy nghĩ của họ cũng nằm quanh quẩn ở đó. Dường như chẳng có cách nào để phá nắp hộp, bước ra, hay đáng buồn hơn là hình như ý nghĩ đó cũng chưa từng xuất hiện.

Ý nghĩ về chuyện nghỉ hưu chỉ thoáng qua trong đầu thôi nhưng đó cũng là một sự đáng tiếc. Vì sao? Vì nếu muốn thực sự bức phá, đạt đến cái sự giàu có mà bạn hằng mong muốn thì phải tự mình tìm cơ hội, thách thức bản thân và sẵn sàng “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” để làm nó.

2. Suy nghĩ về hướng giáo dục truyền thống

Đừng nói với những người xung quanh là đã học hành hơn 10 năm, bởi vì rất có thể cái 10 năm đó không phải là kiến thức nhận được mà là tác hại của lối mòn giáo dục.

Đi học từ thời ấu thơ đến khi trưởng thành, hướng tới mục đích trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Dù bạn là sinh viên đang trong cánh cửa đại học hay bước ra khỏi cánh cổng đó, thì điều mà nhà trường dạy cho bạn chính là trở thành một người lao động bằng trí tuệ, sức lực và nhận tiền lương hàng tháng do ông chủ trả.

Văn hóa đang dạy chúng ta “cúi đầu” và học cách “cúi xuống” làm người. Cho dù bạn là công nhân lao động chân tay hay làm việc ở bàn giấy văn phòng thì chẳng có sự khác biệt nào quá lớn, phân biệt chỉ là những “người cổ áo trắng” lương cao hơn “cổ áo xanh” mà thôi.

Khi bạn 30 tuổi, bạn tự hỏi đây là khả năng duy nhất của mình sao? Nhưng lúc đó đã quá muộn để thức tỉnh.

Nhưng ngoài cách kiếm tiền truyền thống đó, bạn có thể làm thế nào? Hãy thử nghĩ rộng ra nào, bạn có thể nhìn thấy những điều mới mẻ. Ví dụ như kiếm tiền trên mạng, thành lập một nhóm nhỏ tập hợp những người trẻ tài năng cùng nhau làm một dự án nào đó. Nếu bạn đang suy nghĩ theo hướng này, chứng tỏ bạn sáng suốt và đang bước gần hơn đến đích làm giàu.

3. Loại bỏ sự xấu hổ khi nhắc đến tiền bạc

“Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó làm cho sự nghèo khổ dễ chịu hơn”. Đừng phủ nhận nó, tiền là thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Nếu bạn đang xấu hổ không dám thừa nhận nó, tiền chẳng bao giờ tìm đến bạn đâu. Chuyển tiền là chuyển giao giá trị, những thứ có giá trị phải được đánh đổi công bằng.

Nền giáo dục truyền thống là nguyên nhân khiến chúng ta ái ngại khi nói về tiền bạc, tuy nhiên, nếu như bạn muốn giàu có, hãy gạt nó đi, tận dụng giá trị tiền bạc một cách hiệu quả nhất.

Khi bạn cống hiến giá trị, năng lực và tài năng của mình thì đừng xấu hổ. Số tiền mà bạn có được là rất xứng đáng.

4. Hãy khát khao tự do

Tự do là gì? Tôi nhớ rằng mình đã nghe ai đó liệt kê các quyền tự do đi chợ mua rau, tự do lái ô tô, tự do trong nhà, tự do làm việc hay bất cứ điều gì đang ràng buộc họ.

Nhưng tôi không nghĩ thế.

Tự do không phải muốn làm gì thì làm. Ví dụ khi tôi mới đi làm, hầu hết đều dành thời gian cống hiến cho ông chủ, điều này khiến tôi khó chịu. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy một con đường thu nhập khác và bị sếp sa thải, tôi bắt đầu một mình, thời gian của tôi cũng không được phân bố hợp lý như tôi từng hy vọng.

Ngoài ra, một số quyết định trong quá khứ là do người xung quanh quyết định hộ. Nhưng bây giờ, khi tôi quyết tâm làm điều gì đó, mọi người đều nói ủng hộ và hy vọng tôi sẽ đúng.

Tự do chính là tự làm tốt công việc của mình, luôn tạo cho người thân, bạn bè cảm giác yên tâm, biết tự do cảm xúc, lo lắng và quan tâm cho những người đáng trân quý trong cuộc đời.

(Nguồn: Zhihu)

https://afamily.vn/nam-long-4-quy-tac-de-an-nhan-tan-huong-cuoc-song-giau-co-du-day-vat-chat-lan-tinh-than-20220323233306191.chn