Năm học 2022-2023: TP.HCM có thể thí điểm phổ cập giáo dục cho trẻ 3, 4 tuổi

Bà Lương Thị Hồng Điệp - trưởng phòng giáo dục mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - trình bày kế hoạch công tác năm học 2022-2023 bậc mầm non, sáng 30-8 - Ảnh: MỸ DUNG.

Thông tin trên được bà Lương Thị Hồng Điệp, trưởng phòng giáo dục mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 bậc giáo dục mầm non TP.HCM, sáng 30-8.



Theo đó, bậc giáo dục mầm non TP.HCM có nhiệm vụ chuẩn bị thật kỹ về cơ sở vật chất, nhân lực… và lên các phương án lựa chọn quận, huyện, trường… để sẵn sàng cho công tác thí điểm phổ cập giáo dục cho trẻ 3, 4 tuổi.

"Đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến TP.HCM làm việc về công tác thí điểm phổ cập giáo dục mầm non 3, 4 tuổi tại TP.HCM. Phổ cập giáo dục mầm non 3, 4 tuổi là chủ trương hết sức đúng đắn nhưng đó cũng là nhiệm vụ cần phải chuẩn bị thật chu đáo, cẩn thận để làm tốt nhất trước khi triển khai đại trà, nên bậc mầm non TP coi đây là một nhiệm vụ quan trọng để các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng như tất cả giáo viên đều có tinh thần chuẩn bị tốt nhất để thực hiện" - bà Lương Thị Hồng Điệp thông tin.

Trẻ mầm non TP.HCM trong một hoạt động văn nghệ - Ảnh: MỸ DUNG.

Bên cạnh nhiệm vụ nói trên, năm học 2022-2023, bậc giáo dục mầm non TP cũng xác định các nhiệm vụ quan trọng khác, như: tiếp tục thực hiện chủ đề "Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện" trong các cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường công tác quản lý nhà nước triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo liên quan giáo dục mầm non; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1

Quan tâm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tiếp tục triển khai kế hoạch chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025"; tăng cường công tác chuyển đổi số trong quản lý giáo dục mầm non…

Hiện nay, ở bậc mầm non, việc thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi đã được thực hiện trên toàn quốc từ nhiều năm nay và cho kết quả tích cực, với tỉ lệ trẻ mầm non 5 tuổi đến trường đạt tỉ lệ cao.

Riêng với đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi hiện đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch xây dựng đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3 và 4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi” giai đoạn 2023-2030 vào hồi tháng 3-2022.