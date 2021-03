Nam giới vô sinh ngày càng nhiều, người đàn ông có 6 đặc điểm này chứng tỏ khả năng sinh sản tốt

Ngày nay, số cặp vợ chồng tuy đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa thể có con không phải là hiếm gặp. Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 7,7% cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tương đương một triệu đôi. Ước tính khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30. Đặc biệt, tỉ lệ vô sinh thứ phát (vô sinh sau một lần có thai) đang có xu hướng gia tăng sau mỗi năm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vô sinh hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ ba, đứng sau ung thư, bệnh tim mạch ở thế kỷ 21. Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ vô sinh cao trên thế giới. Trước đây, nhắc đến vô sinh, người ta chỉ nghĩ đến khả năng gặp phải ở người phụ nữ. Nhưng cho đến nay, các nghiên cứu đã chứng minh một điều rằng khả năng vô sinh ở nam giới và phụ nữ là như nhau.

Một thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, khoảng 40% nguyên nhân do vợ, 40% nguyên nhân do chồng, 10% nguyên nhân do cả hai vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân. Đáng lo ngại là, độ tuổi vô sinh, hiếm muộn đang ngày càng trẻ hóa, trong đó, vô sinh nam cũng đang có xu hướng tăng. Nhiều người mắc bệnh ở độ tuổi dưới 30.

Nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới thường là do không có tinh trùng do suy tinh hoàn, xuất tinh ngược hoặc tắc nghẽn hệ thống dẫn tinh.

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội chia sẻ, ngoài các nguyên nhân liên quan đến bệnh lý thì lối sống không lành mạnh cũng là một trong những tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới.

Ngày nay, nam giới đang phải phơi nhiễm với nhiều yếu tố độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, cụ thể như: Lạm dụng bia rượu, lạm dụng chất kích thích, ô nhiễm môi trường, lười vận động, hay là có chế độ ăn uống không hợp lý (ăn nhiều đồ ăn nhanh cho qua bữa)...

Vậy, một người đàn ông có những đặc điểm gì thì chứng tỏ có khả năng sinh sản tốt?

Mặc dù việc nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một người đàn ông có khả năng sinh sản mạnh mẽ hoặc yếu kém là không có cơ sở nhưng nhìn chung, những người có thói quen tốt thì cũng có hi vọng về một sức khỏe tốt hơn, bao gồm cả sức khỏe sinh sản.

Theo chia sẻ của phòng khám MayoClinic (Mỹ), người đàn ông có sức khỏe sinh sản khi có tinh trùng khỏe mạnh. Mà những người đàn ông có đặc điểm sau đây được đánh giá là có khả năng có tinh trùng khỏe mạnh cao hơn.

1. Người có cân nặng hợp lý: Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng chỉ số khối cơ thể (BMI) có liên quan đến việc giảm số lượng tinh trùng và sự di chuyển của tinh trùng. Đàn ông quá béo rất dễ bị vô sinh. Béo phì có thể gây rối loạn nội tiết, làm chậm quá trình trao đổi chất, cản trở quá trình sản xuất tinh trùng, gây vô sinh.

2. Người có một chế độ ăn uống lành mạnh: Ăn nhiều trái cây và rau quả, giàu chất chống oxy hóa có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh trùng.

3. Người không mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STIs): Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục - chẳng hạn như chlamydia và bệnh lậu - có thể gây vô sinh ở nam giới. Để bảo vệ bản thân, hãy hạn chế số lượng bạn tình và sử dụng bao cao su mỗi lần quan hệ tình dục - hoặc giữ mối quan hệ chung thủy một vợ một chồng với bạn tình không bị nhiễm bệnh.

4. Người biết quản lý căng thẳng: Căng thẳng có thể làm giảm chức năng tình dục và cản trở các hormone cần thiết để sản xuất tinh trùng.

5. Người chăm vận động: Trong quá trình tập luyện sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và trao đổi chất trong cơ thể, giúp thải độc và quan trọng hơn là giúp sinh sản nam. Những người thích vận động thì chất lượng tinh trùng của họ đặc biệt cao, số lượng nhiều và có sức sống nên khả năng sinh sản của phái mạnh sẽ không quá tệ. Hoạt động thể chất vừa phải có thể làm tăng mức độ của các enzym chống oxy hóa mạnh nên cũng có thể giúp bảo vệ tinh trùng.

6. Tinh dịch của người đàn ông đó có màu sắc bình thường: Tinh dịch bình thường và khỏe mạnh phải có màu trắng sữa, không có mùi đặc biệt. Nếu tinh dịch có màu vàng hoặc vàng xanh thì đó là dấu hiệu của cơ thể không khỏe mạnh, chẳng hạn như tuyến tiền liệt bất thường, nếu có màu đỏ ngầu thì có thể cho thấy cơ thể đang ở mức độ nghiêm trọng, bệnh tật cần được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Chất lượng tinh trùng không chỉ phản ánh khả năng sinh sản của nam giới mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, vì vậy, các bậc làm cha làm mẹ phải chú ý đến việc dưỡng thai và nâng cao chất lượng tinh trùng trước khi mang thai.

Các dấu hiệu cho thấy một người đàn ông có thể đang gặp rắc rối trong sinh sản

Các triệu chứng vô sinh ở nam giới có thể rất mơ hồ và có thể không được nhận ra cho tới khi họ đi khám. Nhưng theo các nghiên cứu thì nam giới có những dấu hiệu sau đây rất có thể đang gặp trục trặc về khả năng có con.

- Thay đổi sự phát triển của lông trên cơ thể.

- Thay đổi ham muốn tình dục.

- Đau, nổi cục hoặc sưng ở tinh hoàn.

- Gặp các vấn đề về cương cứng và xuất tinh.