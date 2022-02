Nam Em mặc áo dài trắng cực xinh, liên tục bị soi tay trong tay với MC VTV đình đám, tin đồn yêu đương là thật?

Nam Em và Bạch Công Khanh vừa chia sẻ những hình ảnh cùng đi cinetour quảng bá cho phim điện ảnh kinh dị hài Nhà không bán ở Bình Dương. Lần này, Nam Em mặc áo dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng cực xinh.

Điều đáng nói là Nam Em liên tục đi cùng Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh là diễn viên - ca sĩ quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ. Anh chàng từng giành giải Quán quân Gương mặt thân quen. Sau đó, Bạch Công Khanh làm MC cho các chương trình phát trên sóng VTV như Sàn chiến giọng hát, ca sĩ ẩn danh, 5 vòng vàng kỳ ảo. Ngoài ra, Bạch Công Khanh cũng đóng các phim VTV khác như Ngày em đến, Hoa cúc vàng trong bão.

Sau khi đóng chung phim Nhà không bán, Nam Em - Bạch Công Khanh liên tục dành cho những cử chỉ, hành động thân thiết. 2 người vừa quay xong MV New year with you, sau đó còn đi cinetour với biểu hiện luôn kè kè bên cạnh nhau chẳng rời nửa bước. Chính điều này khiến cho tin đồn tình cảm dấy lên liên tục.

Được biết, trước khi bị soi vì có hàng loạt cử chỉ thân mật, Nam Em và Bạch Công Khanh đều độc thân, không ở trong bất cứ mối quan hệ yêu đương nào.

Nam Em và Bạch Công Khanh có nhiều hành động thân thiết khiến netizen tin rằng cả 2 đang có mối quan hệ đặc biệt nào đó.

Vai diễn của Nam Em trong phim Nhà Không Bán chiếm vị trí quan trọng của câu chuyện. Nữ diễn viên từng bị sốc trên phim trường khi đọc kỹ kịch bản. Ban đầu cô nghe đàn chị Việt Hương nói vai diễn rất dễ thương nên nghĩ mình được hóa thân vào vai tiểu thư gốc Bắc. Nhưng chỉ sau vài cảnh nhẹ nhàng, đẹp lung linh thì Nam Em suốt ngày trong trạng thái tóc tai bê bết, hóa trang kinh dị, nhảy giếng, ngâm mình trong giếng nước. Với diễn viên tay ngang như Nam Em, để nhập vai cô Trinh quá nhiều sức nặng tâm lý, cô đã phải tập trung tối đa tinh thần, thậm chí hủy bỏ show diễn cá nhân để chuyên tâm đóng phim.

Nam Em.

Người đẹp tiết lộ có lần cô đang hóa trang đóng vai ma thì một người làm kỹ thuật dựng hình 3D của đoàn phim đến xin chụp hình chung. Vì hâm mộ Nam Em ngoài đời nên sau khi có tấm hình kỷ niệm với người đẹp, anh chàng khen nức nở: "Em đẹp như một nữ thần" khiến cô vừa bất ngờ vừa buồn cười bởi vì bản thân cũng không dám soi gương lúc đó.

Nhà Không Bán không chỉ là câu chuyện hồn ma trong ngôi nhà cổ để thu hút người xem, đó còn là nỗi đau của một gia đình qua nhiều thế hệ. Mỗi nhân vật mang một "bóng ma" trong lòng đều phải trả giá cho hành động của mình. Phim còn nhắc nhở mọi người về ý nghĩa của tình thân, giáo dục trong gia đình, cách mỗi người đối diện với ám ảnh tâm lý đè nặng.

