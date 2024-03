Nam Em công khai nhắc tên Khởi My, livestream với thần sắc khác lạ

Tối muộn ngày 4/3, Nam Em tiếp tục livestream hát hò với khán giả. Sau khi thể hiện ca khúc Thương hại, người đẹp 9x đột ngột nhắc đến Khởi My. Thương hại là ca khúc được Khởi My phát hành vào năm 2017, từng gây sốt bởi giai điệu sâu lắng, ca từ thể hiện nhiều sự đớn đau, day dứt.

Đang hát, Nam Em đột ngột nói chuyện Khởi My ít khi xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc để tập trung làm streamer. Theo đó, Nam Em bày tỏ: "Nghe nói bà Khởi My bây giờ cũng làm streamer, tôi cũng sẽ đi theo con đường đó. Làm streamer vậy mà vui đó".

Nam Em

Trước đó, Nam Em từng tuyên bố bỏ showbiz, không cần danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Nam Em còn nói rằng cô sẽ lập công ty để làm CEO. Bạn trai Nam Em thậm chí còn gợi ý là lập công ty tên Vũ Trụ Xanh để sau đó còn "lên thành tập đoàn đa lĩnh vực".

Trong buổi livestream vừa mới diễn ra, Nam Em xuất hiện với thần sắc khá tươi tỉnh. Cô vui vẻ hát hò, giao lưu với khán giả chứ không lộ dấu hiệu bất ổn như thường thấy.

Khởi My

Nam Em sinh năm 1996, cô từng đoạt giải Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài việc làm người mẫu, Nam Em còn đóng phim và ca hát. Trong mấy năm gần đây, Nam Em hát ở các phòng trà rất nhiều, tuy nhiên, kể từ lúc vụ lùm xùm livestream nổ ra, cô rất ít khi xuất hiện trên sân khấu. Thậm chí, có đơn vị còn hủy show của Nam Em với lý do những nghệ sĩ hát cùng chương trình không muốn cô góp mặt.

Về Khởi My, sau khi kết hôn, nữ ca sĩ rất ít khi đi hát. Khởi My cũng hạn chế tham gia các hoạt động showbiz, thay vào đó cô dành thời gian để chơi game và làm streamer. Trước đây, khi Khởi My còn làm MC, Nam Em có tham gia chương trình do Khởi My dẫn dắt với vai trò khách mời.