Nắm được sự khác biệt giữa mỹ phẩm cao cấp và bình dân, bạn sẽ không bao giờ lo thiệt thân khi mua đồ skincare

Chắc chắn là hơn một lần, bạn đã phân vân vô cùng trước câu hỏi: Nên mua món skincare bình dân này, hay chi thêm tiền sắm sản phẩm chăm da cao cấp kia để biết đâu, làn da sẽ được nâng cấp vượt bậc?

Thực tế, không phải lúc nào đồ đắt tiền cũng là lựa chọn lý tưởng hơn. Và nếu nắm bắt được lý do vì sao một số món skincare có giá trên trời, bạn sẽ trở thành một tín đồ chăm da sáng suốt hơn và chẳng bao giờ lo thiệt thân.

1. Chi phí marketing, bao bì sản phẩm

Theo bác sĩ da liễu Charlotte Birnbaum tại New York: "Sự khác biệt giữa một lọ kem dưỡng ẩm vừa tiền với một sản phẩm đắt tiền có thể là do yếu tố marketing và bao bì sản phẩm". Đây chính là lý do vì sao, chúng ta thường thấy những sản phẩm chăm da cao cấp có bao bì long lanh, chanh sả hơn hẳn những món skincare bình dân, sở hữu vẻ ngoài vô cùng đơn giản, chân chất.

Chuyên gia làm đẹp Charlotte Birnbaum của SkinLab cũng đồng ý rằng marketing cũng góp phần "đội giá" sản phẩm lên. May mắn là, một vài thương hiệu đã cắt giảm chi phí marketing để tăng tỷ lệ thành phần hoạt tính trong các sản phẩm của họ, và điều này tương đối có lợi với người tiêu dùng.

2. Sản phẩm chứa thành phần quý hiếm

Đôi khi, một sản phẩm được bán với giá cao ngất là bởi nó chứa thành phần quý hiếm nào đó. Nhưng theo bác sĩ Charlotte Birnbaum: "Dù thành phần ấy hiếm có thì cũng chưa chắc đem lại hiệu quả. Và nhìn chung, sản phẩm đắt giá không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt hơn". Do đó, nếu thấy món skincare mà bạn đang để mắt tới có chứa thành phần quý hiếm, đừng vội rút hầu bao ngay mà hãy cân nhắc thêm nhiều yếu tố như: sản phẩm có phù hợp với làn da, nhu cầu cũng như vấn đề mình đang gặp phải hay không, phản hồi xung quanh món skincare ấy thế nào, công dụng của thành phần quý hiếm và liệu có sự thay thế nào giá phải chăng hơn không?

3. Nồng độ thành phần tốt cho da

Theo bác sĩ Debra Jaliman tại thành phố New York, yếu tố chính quyết định đến giá cả của sản phẩm là độ cô đặc của một vài thành phần nhất định có trong công thức: "Sản phẩm đắt tiền thì thường có nồng độ những thành phần tốt cao hơn sản phẩm bình dân". Bác sĩ bổ sung thêm: "Những sản phẩm ấy cũng an toàn cho mọi loại da; và thường không chứa hương liệu nhân tạo – yếu tố dễ gây nên tình trạng kích ứng cho một số loại da nhất định".

4. Hiệu lực của sản phẩm

Có một điều rất quan trọng, bạn cần nắm rõ đó là rất nhiều sản phẩm bình dân chứa thành phần hoạt tính giống với một món đắt tiền khác, nhưng tỷ lệ của chúng không thực sự đủ để tạo nên thay đổi. "Hãy chắc chắn rằng những thành phần tốt như: hyaluronic acid, ceramide, retinol, niacinamide, hay glycerin sẽ nằm ở top đầu trong bảng thành phần của sản phẩm", theo bác sĩ Debra Jaliman. Và khả năng cao, món skincare ấy sẽ trị đúng vấn đề mà làn da của bạn đang gặp phải, không kể giá tiền đắt hay rẻ.

Nguồn: Byrdie