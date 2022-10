Nam diễn viên sát cánh cùng Kim Go Eun trong 'Little Women' là ai?

Bên cạnh 3 chị em Oh In Joo, Oh In Kyung và Oh In Hye, dàn nhân vật của phim "Những người phụ nữ bé nhỏ" (Little Women) còn có một gương mặt rất đáng chú ý khác, đó là Cha Do Il, người thường xuyên xuất hiện cùng Oh In Joo trên hành trình chống lại Tinh Lan Hội.

Trong phim, Cha Do Il là một người có tính cách lạnh lùng và rất thực tế về chuyện tiền bạc. Vậy còn "phiên bản ngoài đời" của nhân vật này - nam diễn viên Wi Ha Joon thì sao?

Wi Ha Joon là một nhân vật rất đáng chú ý trong Little Women.

Được biết đến rộng rãi nhờ siêu phẩm "Squid Game"

Wi Ha Joon sinh ngày 5/8/1991, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất kể từ năm 2015. Vốn dĩ, không phải diễn viên mà trở thành một nghệ sĩ giải trí mới là mơ ước của Wi Ha Joon. Hồi cấp hai, anh là trưởng câu lạc bộ nhảy của trường học. Anh cũng từng tham gia thử giọng nhưng bị từ chối. Bởi vậy, nam diễn viên mới quyết định rẽ hướng.

Dù trở thành diễn viên không phải là giấc mơ thuở đầu của Wi Ha Joon, thế nhưng một khi đã lựa chọn nó làm sự nghiệp cho mình, Wi Ha Joon sẽ theo đuổi "tới nơi tới chốn". Một trong những bằng chứng cho sự kính nghiệp của Wi Ha Joon, đó là việc để học tiếng Seoul, anh thậm chí còn hạn chế nói chuyện trực tiếp với bạn cùng quê trong gần 1 năm để tránh bị lây lại khẩu âm cũ.

Wi Ha Joon vốn có mơ ước được trở thành một nghệ sĩ giải trí.

Dự án đầu tiên mà nam diễn viên 31 tuổi tham dự là "Phố người Hoa" (Coin locker girl) - bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như Kim Go Eun, Park Bo Gum, Kim Hye Soo hay Go Kyung Pyo. Có một chi tiết thú vị được hé lộ, đó là vai diễn của Wi Ha Joon yêu cầu anh phải biết lái xe. Vốn dĩ, Wi Ha Joon không hề đạt yêu cầu nhưng để có thể nhận vai, anh nói dối rằng mình có thể làm được. Bởi thế mà sau đó, Wi Ha Joon phải thi lấy bằng lái xe một cách cấp tốc vì thời gian chuẩn bị chỉ có vỏn vẹn 3 tuần mà thôi.

Sau "Phố người Hoa", Wi Ha Joon chăm chỉ đi đóng phim. Anh không nề hà những vai nhỏ để tìm kiếm cơ hội cho những vai lớn hơn. Năm 2018, Wi Ha Joon may mắn góp mặt trong bộ phim đình đám "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" (Something in the rain) của Son Ye Jin và Jung Hae In. Ở tác phẩm này, mỹ nam 31 tuổi đảm nhận vai Yoon Seung Ho, em trai của nữ chính Yoon Jin Ah (Son Ye Jin).

Wi Ha Joon trong "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" (trái) và "Phụ lục tình yêu"

Bước sang năm 2019, Wi Ha Joon tiếp tục có cơ hội làm việc chung với một ngôi sao hạng A khác, đó là Lee Jong Suk trong phim "Phụ lục tình yêu" (Romance is a bonus book). Dù "Phụ lục tình yêu" không thể tạo nên một cơn sốt lớn, thành tích của phim vẫn khá ổn với rating trung bình đạt 5,15%.

Trong phim, Wi Ha Joon cùng với Lee Jong Suk là tình địch của nhau khi cả hai cùng dành tình cảm cho Kang Dan Yi (Lee Na Young). Tuy nhiên một trong những điều khiến khán giả nhớ nhất về Wi Ha Joon, đó lại là phân cảnh "đam mỹ" giữa anh cùng với ngôi sao Pinocchio.

Thông thường trong các bộ phim, nhân vật chính diện thường dành được sự chú ý lớn nhất. Thế nhưng với riêng Wi Ha Joon, anh lại ưu tiên việc trải nghiệm nhiều kiểu nhân vật khác nhau để hoàn thiện kỹ thuật diễn xuất của mình.

Wi Ha Joon vào vai kẻ sát nhân biến thái trong "Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm".

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên từng chia sẻ rằng anh muốn được hóa thân thành một kẻ phản diện giết người hàng loạt. Đó là vào năm 2018, và ước mơ của Wi Ha Joon đã trở thành hiện thực chỉ sau đó 1 năm. Cụ thể, anh được đạo diễn Kwon Oh Seung chọn mặt gửi vàng cho vai kẻ sát nhân tàn nhẫn, biến thái trong "Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm" (Midnight).

Thực tế, "Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm" có phần kịch bản không quá xuất sắc, tuy nhiên diễn xuất của ấn tượng của Wi Ha Joon và Jin Ki Joo đã "cứu vớt" bộ phim. Để vào vai một cách trọn vẹn, Wi Ha Joon đã phải giảm tới 13kg. Chẳng những vậy, anh còn tìm hiểu profile của nhiều kẻ giết người hàng loạt để tìm ra những tính cách nổi bật của chúng nhằm phục vụ cho vai diễn.

Nhờ "Trò chơi con mực", Wi Ha Joon được đông đảo khán giả biết đến.

Một lý do khác khiến diễn xuất của Wi Ha Joon trong "Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm" gây ấn tượng với khán giả, đó là bởi anh đã thực sự lột xác sau thành công với siêu phẩm đình đám "Trò chơi con mực" (Squid game). Cho những ai chưa biết, "Trò chơi con mực" chính là dự án phim giúp Wi Ha Joon được đông đảo công chúng biết tới. Trong phim, anh vào vai một cảnh sát có quyết đoán, táo bạo, nhanh nhạy và cực kỳ "ngầu".

Đời tư sạch, mẫu bạn gái lý tưởng là "nữ cường"

Những thông tin ít ỏi về đời tư của Wi Ha Joon đều do chính anh chia sẻ với báo giới, và đáng chú ý nhất trong số đó là về hình mẫu bạn gái lý tưởng. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Star, Wi Ha Joon nói rằng anh thích những cô gái thông minh, tinh tế. Ngoài ra, cô bạn gái hoàn hảo trong mắt nam diễn viên còn phải là một người mạnh mẽ, độc lập và không ngại giúp đỡ, đứng về phía những người yếu thế.



Wi Ha Joon thích những cô gái thông minh, mạnh mẽ và sẵn sàng bênh vực người yếu thế.

7 năm trời theo đuổi nghiệp diễn, Wi Ha Joon luôn nỗ lực hết mình. Anh quản lý bản thân cực kỳ tốt và luôn chỉ tập trung vào cải thiện khả năng diễn xuất mà thôi. Chính vì thế mà ngay cả những tay săn tin thông thạo nhất cũng chẳng đưa được bất cứ tin đồn không hay gì về ngôi sao 31 tuổi.

Nếu bạn muốn tìm những "kiss-scene" của Wi Ha Joon ở bên ngoài phim trường, vậy thì "nữ chính" chỉ có thể là cô cháu gái đáng yêu của anh mà thôi. Nhìn những hình ảnh Wi Ha Joon thân thiết với cháu gái, nhiều cư dân mạng khẳng định rằng ngôi sao "Trò chơi con mực" hẳn phải thuộc tuýp đàn ông của gia đình.

Đẹp trai, tài năng và giàu tình cảm, Wi Ha Joon quả thực là một chàng trai hoàn hảo. Vì thế, tin rằng anh sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp mà thôi. Còn về sự nghiệp, hiện tại bộ phim "Những người phụ nữ bé nhỏ" (Little Women) đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bước sang năm 2023, Wi Ha Joon hứa hẹn sẽ tiếp tục thành công rực rỡ khi góp mặt trong dự án phim đình đám "Sinh vật Gyeongseong" (Gyeongseong Creature) cùng với Park Seo Joon và Han So Hee.