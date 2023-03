Nam diễn viên Hàn Quốc Kim Ji Hoon không giặt quần áo sau khi mặc

Trong một tập gần đây của chương trình tạp kỹ Hàn Quốc My Little Old Boy, Kim Ji Hoon - người nổi tiếng với vai diễn trong Money Heist: Korea – Joint Economic Area và Stars Falling From The Sky - đã khiến những người hâm mộ choáng váng khi người dẫn chương trình Seo Jang Hoon tiết lộ rằng Ji Hoon không có thói quen giặt đồ sau khi mặc xong. Trên thực tế, nhiều quần áo trong tủ của Ji Hoon chưa bao giờ được giặt trước đó.

Ji Hoon sau đó nói rằng anh là người rất yêu thích thời trang và anh tin rằng việc giặt quần áo sẽ làm thay đổi hình dạng của chúng. Nam diễn viên cũng nói thêm rằng nếu trang phục của anh bị vấy bẩn, anh sẽ chỉ giặt những phần bị bẩn thay vì giặt cả bộ.

Chúng ta hiểu rằng những sản phẩm may mặc như áo khoác ngoài và áo khoác không cần phải giặt thường xuyên, nhưng người dẫn chương trình khác, Shin Dong Yup, đã đặt câu hỏi rằng làm sao Ji Hoon có thể không giặt áo sơ mi và áo phông đã tiếp xúc trực tiếp với cơ thể?

Dù không trả lời câu hỏi đó nhưng Ji Hoon nói rằng anh có những chiếc áo sơ mi trắng chưa giặt bao giờ. Thậm chí không một lần.

"May mắn là tôi không có mùi cơ thể. Ngay cả khi đổ mồ hôi, tôi chỉ cần quần áo được thông gió là chúng sẽ khô và giòn" - nam diễn viên nói.

Kim Ji Hoon thậm chí còn thừa nhận rằng chiếc quần anh mặc trong buổi ghi hình chương trình ngày hôm đó đã không được giặt kể từ khi anh mua chúng cách đây 5 đến 6 năm.