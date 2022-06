Nam diễn viên giết mẹ ruột

People đưa tin, các phiên điều trần xét xử nam diễn viên Ryan Grantham đang được tiến hành tại Tòa án Tối cao British Columbia (Canada) trong tuần này sau khi các công tố viên làm sáng tỏ tình trạng tâm lý của thanh niên 24 tuổi vào thời điểm ra tay sát hại mẹ ruột, bà Barbara Anne Waite. Thủ tục tuyên án bắt đầu vào ngày 13/6 và dự kiến kết thúc vào 15/6, được tổ chức để xác định hình phạt dành cho Grantham.

Tòa án Tối cao British Columbia đang xem xét hình phạt đối với Ryan Grantham về tội giết người cấp độ 2

Trước đó, Grantham đã thừa nhận giết mẹ ruột vào tháng 3. Cơ quan chức năng xác định Grantham phạm tội giết người cấp độ hai. Cơ quan Công tố British Columbia thông tin với People rằng, việc Grantham nhận tội khiến y đối mặt với bản án tù chung thân.

Trong phiên điều trần mới đây, công tố viên Michaela Donnelly đã đưa ra hai báo cáo tâm thần cho thấy nam diễn viên đã trải qua ''giai đoạn trầm cảm lâm sàng dữ dội'' trong nhiều tháng trước khi gây án.

Các báo cáo cũng chỉ ra, tình trạng tâm lý bất ổn thôi thúc Grantham thực hiện hành vi bạo lực và tự sát. Nguyên nhân Grantham quyết định giết chết mẹ ruột vì ''để không cho bà nhìn thấy những vụ bạo lực mà anh ta quyết định thực hiện''.

CBC đưa tin, Grantham sát hại mẹ ruột vào ngày 31/3/2020. Trước đó, tên nghịch tử đã diễn tập vụ giết người và quay video, bao gồm cả cảnh quay vài giờ sau khi gây án. Trong đó, Grantham thú nhận hành vi giết người và chĩa máy quay vào thi thể người mẹ. Grantham đã bắn vào đầu bà Barbara Anne Waite trong lúc bà đang chơi piano.

Theo Complex, người tìm thấy thi thể bà Barbara là em gái của Grantham, Lisa Grantham. Trước tòa, Lisa cho biết mẹ cô đang chiến đấu với căn bệnh ung thư và bà là ''người bạn tốt nhất'' của cô. ''Bà ấy dễ bị tổn thương và Ryan không cho bà ấy cơ hội để tự vệ. Tôi rất đau lòng khi biết anh ta là mối nguy hiểm cho cuộc sống của bà ấy'', Lisa nói.

Cả Lisa và dì ruột của cô đều nói với tòa rằng, họ sợ hãi việc Grantham có thể ra tù một ngày nào đó.

Không chỉ giết mẹ, Grantham còn lên kế hoạch cho một tội ác khác là ám sát Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Grantham đã đề cập đến âm mưu này với cảnh sát, cũng như ghi vào nhật ký riêng.

Ryan Grantham còn có ý định ám sát Thủ tướng Canada nhưng quyết định ra tự thú

Sau vụ giết người ngày 31/3/2020, Grantham đã chất lên xe 3 khẩu súng, đạn dược 12 ly cocktail Molotov, đồ dùng cắm trại và bản đồ chỉ đường đến Rideau Cottage, nơi ông Trudeau sống cùng gia đình. Tuy nhiên, nam diễn viên 9x không thực hiện đúng kế hoạch, thay vào đó chuyển hướng đến trụ sở cảnh sát Vancouver tự sát.

Ryan Grantham (SN 1998) là diễn viên xuất thân sao nhí có tiếng ở Canada. Y từng tham gia các bộ phim như Diary Of A Wimpy Kid, The Imaginarium Of Doctor Parnassus, Riverdale, Supernatural và iZombie.

Theo People